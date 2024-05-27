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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві розшукують зниклу безвісти 12-річну Дарію Волошину

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 898

 

Востаннє дівчину бачили учора поблизу центрального ринку Полтави

У Полтаві поліція розшукує зниклу безвісти 12-річну Дарію Волошину. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє дівчину бачили учора, 26 травня, близько 22.00 поблизу центрального ринку у Полтаві. 

Прикмети дівчини: зріст 150 см, худорлявої статури, має світло-русе волосся до плечей. На момент зникнення була одягнена у рожевий светр із капюшоном, чорні лосини, чорні кросівки на платформі.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування дитини, повідомити за телефонами: 050-606-29-19, 099-619-56-37 або за номером 102.

Нагадаємо, у Миргородському районі розшукують зниклу безвісти 62-річну Віру Мукоїд.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: розшук розшук дітей зникла дівчина зниклі безвісти
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