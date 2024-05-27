У Полтаві розшукують зниклу безвісти 12-річну Дарію Волошину

У Полтаві поліція розшукує зниклу безвісти 12-річну Дарію Волошину. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, востаннє дівчину бачили учора, 26 травня, близько 22.00 поблизу центрального ринку у Полтаві.
Прикмети дівчини: зріст 150 см, худорлявої статури, має світло-русе волосся до плечей. На момент зникнення була одягнена у рожевий светр із капюшоном, чорні лосини, чорні кросівки на платформі.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування дитини, повідомити за телефонами: 050-606-29-19, 099-619-56-37 або за номером 102.
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