У Полтаві розшукують зниклу безвісти 12-річну Дарію Волошину

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У Полтаві поліція розшукує зниклу безвісти 12-річну Дарію Волошину. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє дівчину бачили учора, 26 травня, близько 22.00 поблизу центрального ринку у Полтаві.

Прикмети дівчини: зріст 150 см, худорлявої статури, має світло-русе волосся до плечей. На момент зникнення була одягнена у рожевий светр із капюшоном, чорні лосини, чорні кросівки на платформі.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування дитини, повідомити за телефонами: 050-606-29-19, 099-619-56-37 або за номером 102.

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