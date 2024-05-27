На дачі у Кременчуцькому районі у пожежі загинув чоловік

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Учора, 26 травня, близько 1.20 під час пожежі в одному з будинків дачного кооперативу села Федоренки Кременчуцького району загинув чоловік. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, після того, як рятувальники пожежу загасили, у будинку виявили загиблого 47-річного чоловіка.

Тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Надзвичайники встановлюють обставини та причини виникнення пожежі.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, цими вихідними у Кременчуцькому районі рятувальники загасили 4 пожежі у житлових будинках.