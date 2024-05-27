Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Протягом вихідних днів на Кременчуччині погасили 4 пожежі в житлових приміщеннях – загинула людина і є травмований

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 1

 

Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області нагадує про дотримання правил пожежної безпеки

Протягом минулих вихідних рятувальники погасили 4 пожежі у квартирах та житлових приміщеннях. Внаслідок цих пожеж загинула одна людина, а ще одна отримала травмування.

Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області та Кременчуцька районна військова адміністрація.

У неділю, 26 травня, о 11.02 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлового будинку №44 на вулиці Київська в Кременчуці. Вогнеборці, які прибули на виклик відразу розпочали гасіння пожежі, яку було повністю ліквідовано в 11.25.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували 41-річного чоловіка та квартиру від знищення вогнем.

До гасіння пожежі залучалися 9 рятувальників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) та 3 одиниці пожежної техніки. 

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Учора, 26 травня, о 6.13 рятувальники 6-ї ДПРП м.Глобине погасили пожежу житлового будинку в селі Великі Кринки. Постраждалих та травмованих не зафіксовано.

А у ніч на суботу, 25 травня, о 0.57 рятувальники 14 ДПРЧ м.Кременчука виїжджали на гасіння пожежі в дачний кооператив «Електрон» села Федоренки. Загорівся житловий будинок на вулиці Лугова,50. Внаслідок пожежі загинула одна людина.

Тієї ж ночі рятувальники 6 ДПРЧ м. Глобине та місцевої пожежної охорони Градизька погасили пожежу в господарчій будівлі села Погреби. Внаслідок пожежі одна людина була травмована.

Нагадаємо, у минулі вихідні вогнеборці на Кременчуччині погасили 8 пожеж сухої рослинності.

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: фото ілюстративне
Теги: ДСНС пожежі загиблий Кременчук рятувальники вогнеборці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх