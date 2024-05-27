Протягом вихідних днів на Кременчуччині погасили 4 пожежі в житлових приміщеннях – загинула людина і є травмований

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Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області нагадує про дотримання правил пожежної безпеки

Протягом минулих вихідних рятувальники погасили 4 пожежі у квартирах та житлових приміщеннях. Внаслідок цих пожеж загинула одна людина, а ще одна отримала травмування.

Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області та Кременчуцька районна військова адміністрація.

У неділю, 26 травня, о 11.02 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлового будинку №44 на вулиці Київська в Кременчуці. Вогнеборці, які прибули на виклик відразу розпочали гасіння пожежі, яку було повністю ліквідовано в 11.25.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували 41-річного чоловіка та квартиру від знищення вогнем.

До гасіння пожежі залучалися 9 рятувальників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) та 3 одиниці пожежної техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Учора, 26 травня, о 6.13 рятувальники 6-ї ДПРП м.Глобине погасили пожежу житлового будинку в селі Великі Кринки. Постраждалих та травмованих не зафіксовано.

А у ніч на суботу, 25 травня, о 0.57 рятувальники 14 ДПРЧ м.Кременчука виїжджали на гасіння пожежі в дачний кооператив «Електрон» села Федоренки. Загорівся житловий будинок на вулиці Лугова,50. Внаслідок пожежі загинула одна людина.

Тієї ж ночі рятувальники 6 ДПРЧ м. Глобине та місцевої пожежної охорони Градизька погасили пожежу в господарчій будівлі села Погреби. Внаслідок пожежі одна людина була травмована.

Нагадаємо, у минулі вихідні вогнеборці на Кременчуччині погасили 8 пожеж сухої рослинності.