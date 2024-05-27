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У минулі вихідні вогнеборці на Кременчуччині погасили 8 пожеж сухої рослинності

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 62

 

Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області вкотре нагадує не випалюйте суху траву та сміття на присадибних ділянках

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі, які виникали в екосистемах на території Кременчуцького району.

Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

У неділю, 26 травня, о 17.59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності по вулиці Профспілкова в Кременчуці.

Вогнеборці, які прибули на виклик, погасили пожежу о 18.31. Вогонь знищив суху рослинність на площі 200 квадратних метрів.

До гасіння залучалися 4 вогнеборці 16-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) та одна одиниця техніки.

Вчора, 26 травня, о 21.11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності по вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова в Кременчуці.

Вогнеборці погасили пожежу о 21.34. Вогонь знищив суху рослинність на площі 250 квадратних метрів.

До гасіння залучалися 4 рятувальники 15-ї ДПРЧ та одна одиниця техніки.

Причини виникнення пожеж встановлюється.

У суботу, 25 травня, вогнеборці погасили 6 пожеж, що виникли через загоряння сухої рослинності. Пожежі виникли у Кременчуці на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова (2,8 га) та вулиці Флотська (1 га), у Горішніх Плавнях (0,01 га), Глобиному (0,02 га), у селі Погреби (0,2 га) та Омельнику (2,9 га).

— Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області вкотре нагадує не випалюйте суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводьте відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, а також не залишайте недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці, — закликають рятувальники.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: ДСНС пожежі суха трава вогнеборці рятувальники
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