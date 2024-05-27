Понад 350 ув’язнених вже звільнили для мобілізації в лави ЗСУ – міністр юстиції

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Протягом минулого тижня з місць позбавлення волі звільнили вже кілька сотень засуджених, які вирішили приєднатися до лав захисників України

Міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю The New York Times, заявив, що майже 350 ув'язнених станом на п’ятницю минулого тижня були умовно-достроково звільнені відповідно до нещодавно прийнятого закону, який дозволяє засудженим у добровільному порядку мобілізуватися у лави ЗСУ для захисту України.

За словами міністра, судова влада вже розглядає більшість із 4300 заяв, поданих засудженими.

Він прогнозує, що до війська можуть долучитися до 20 тисяч засуджених і людей, які наразі перебувають в СІЗО.

Денис Малюська також уточнив, що за цим законом може бути умовно-дострокова звільнена особа, яка засуджена навіть за одноразове вбивство, якщо тільки цей злочин не був скоєний за обтяжуючих обставин, таких як сексуальне насильство.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 травня ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених до лав Збройних Сил України. 17 травня Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон, який передбачає:

тільки добровільність такого рішення самим ув’язненим;

згода від командира військової частини;

відповідність психічного стану та стану здоров’я ув’язненого вимогам служби в ЗСУ.

Такі мобілізовані будуть проходити службу у спецпідрозділах, а адміністративний нагляд за ними здійснюватимуть командири військової частини, куди вони потрапляють.

До лав Сил оборони не можуть бути мобілізовані особи, засуджені за умисне вбивство, незаконне виробництво, придбання, розповсюдження або зберігання наркотиків, ґвалтівники, педофіли, та ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України та корупцію. Для усіх інших ув’язнених, хто хоче мобілізуватися до лав ЗСУ, діє обов’язкова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.

Міністр юстиції Денис Малюська спрогнозував, що із місць позбавлення волі можна мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених, які готові приєднатися до захисників України.

Нагадаємо, що Закон «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності» Верховна Рада ухвалила 8 травня 2024 року.

Станом на 21 травня заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для участі в обороні України подали понад 3 тисячі засуджених.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» досліджував скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію.