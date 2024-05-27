Дві громади Кременчуцького району відремонтують дороги коштом держбюджету

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 284

Двом громадам Кременчуцького району уже виділили субвенцію на ремонт доріг. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

До бюджету Глобинської громади уже перерахували 5 мільйонів гривень, ще 1,5 мільйони отримала Семенівська громада.

Загалом на ремонт доріг у 16-ти громадах області виділили понад 90 млн грн. До бюджету 12-ти з них уже встигли перерахувати трохи більше 50 мільйонів.

У дев’ятьох громадах ремонтні роботи тривають. У Лубенській, Михайлівській і Семенівській вони розпочнуться наступного тижня, — пише Пронін.

Нагадаємо, кожне друге звернення на гарячу лінію ПОВА стосується стану доріг в області.

Також ми писали, що до Кременчуцької районної військової адміністрації надходять звернення щодо незадовільного стану доріг. Одна з таких автодоріг, де стан покриття не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху, траса державного значення Н-08 «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь» на ділянках, які починаються від Піщаного і до Градизька.