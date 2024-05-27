У селі на Миргородщині безвісно зникла 62-річна жінка: поліція Полтавщини оголосила розшук

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В селі Безсали Миргородського району 24 травня безвісти зникла 62-річна Віра Мукоїда. З повідомленням про це до відділення № 2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції 26 травня близько 16.45 звернулася її родичка — жителька цього ж села. Працівники поліції розпочали пошуки зниклої.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети: зріст — 150 см, повної тілобудови, волосся сиве, короткострижена, очі сині. На момент зникнення могла бути одягнена у легку кофтину, легке взуття.