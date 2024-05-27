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Надзвичайні новини, Полтавщина

У селі на Миргородщині безвісно зникла 62-річна жінка: поліція Полтавщини оголосила розшук

Сьогодні, 07:36 Переглядів: 408

 

Віра Мукоїд безвісти зникла ще 24 травня

В селі Безсали Миргородського району 24 травня безвісти зникла 62-річна Віра Мукоїда. З повідомленням про це до відділення № 2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції 26 травня близько 16.45 звернулася її родичка — жителька цього ж села. Працівники поліції розпочали пошуки зниклої.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети: зріст — 150 см, повної тілобудови, волосся сиве, короткострижена, очі сині. На момент зникнення могла бути одягнена у легку кофтину, легке взуття.

— Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук жінки, просимо негайно повідомити до відділення № 2 (м.Лохвиця) Миргородcького райвідділу поліції за телефоном 050-628-19-42 або 102, — йдеться у повідомленні.
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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Миргородщина безвісти зникла розшук
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