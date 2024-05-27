Легендарний футболіст з Кременчуччини Чеснаков оголосив про завершення кар'єри

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 342

Капітан футбольного клубу Ворскла Володимир Чеснаков заявив, що сезон 2023/24 є для нього останнім на професійному рівні. 36-річний футболіст з Кременчуччини (родом з Глобине) завершить кар'єру та з літа планує розпочати роботу у тренерському штабі полтавського клубу.

- У мене були хронічні травми, після яких з кожним разом все важче відновлюватися. Тому я ухвалив таке рішення, — пояснив захисник виданню Український футбол.

Капітан команди Володимир Чеснаков завершить карʼєру футболіста, але залишиться працювати у структурі клубу. 36-річний центрбек є вихованцем «Ворскли», провів усю карʼєру в полтавській команді — 17 голів та 10 асистів у 416 матчах. Володимир Чеснаков провів 18 років в одному клубі.