Легендарний футболіст з Кременчуччини Чеснаков оголосив про завершення кар'єри

Капітан футбольного клубу Ворскла Володимир Чеснаков заявив, що сезон 2023/24 є для нього останнім на професійному рівні. 36-річний футболіст з Кременчуччини (родом з Глобине) завершить кар'єру та з літа планує розпочати роботу у тренерському штабі полтавського клубу.
Капітан команди Володимир Чеснаков завершить карʼєру футболіста, але залишиться працювати у структурі клубу. 36-річний центрбек є вихованцем «Ворскли», провів усю карʼєру в полтавській команді — 17 голів та 10 асистів у 416 матчах. Володимир Чеснаков провів 18 років в одному клубі.
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