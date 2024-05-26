Фотофакт: який вигляд має громадський туалет у Міському саду

Вчора, 21:04 Переглядів: 668 Коментарів: 1

Кременчужани скаржаться на жахливі умови та відсутність реакції влади

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» уже неодноразово зверталися громадяни зі скаргами на громадський туалет у Міському саду. Говорять, стан жахлвий, не прибрано, зайвий раз не хочеться туди заходити, особливо з дітьми.

Сьогодні ж кременчужанин Андрій надіслав нам фотографії з цього туалету.

Європою тут і не пахне… — обурюється чоловік у повідомленні.

Також читачі додають, що уже неодноразово зверталися на гарячу лінію служби допомоги мера, проте реакції ніякої так і немає.