Фотофакт: який вигляд має громадський туалет у Міському саду

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» уже неодноразово зверталися громадяни зі скаргами на громадський туалет у Міському саду. Говорять, стан жахлвий, не прибрано, зайвий раз не хочеться туди заходити, особливо з дітьми.
Сьогодні ж кременчужанин Андрій надіслав нам фотографії з цього туалету.
Європою тут і не пахне… — обурюється чоловік у повідомленні.
Також читачі додають, що уже неодноразово зверталися на гарячу лінію служби допомоги мера, проте реакції ніякої так і немає.
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