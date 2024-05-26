У понеділок у Кременчуці діятимуть графіки погодинного відключення світла: коли саме

Сьогодні, 20:13 Переглядів: 195

Обмеження застосовуватимуть як для промислових, так і для побутових споживачів

У понеділок, 27 травня, у Кременчуці діятимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».

Графіки обмеження застосовуватимуть по усіх регіонах України протягом майже усієї доби — з 6.00 до 24.00.

Це стосуватиметься як промислових, так і побутових споживачів. Обмеження для об'єктів критичної інфраструктури застосовувати не будуть.

Нагадаємо, зрозуміти, яка у вас черга, або відслідкувати графік відключення можна ТУТ.

Також раніше у «Кременчуцького Телеграфа» вийшов матеріал про те, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.

Окрім цього, у понеділок у Кременчуці діятимуть планові відключення світла, пов'язані із проведенням аварійних робіт.