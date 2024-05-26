У понеділок у Кременчуці діятимуть графіки погодинного відключення світла: коли саме

У понеділок, 27 травня, у Кременчуці діятимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».
Графіки обмеження застосовуватимуть по усіх регіонах України протягом майже усієї доби — з 6.00 до 24.00.
Це стосуватиметься як промислових, так і побутових споживачів. Обмеження для об'єктів критичної інфраструктури застосовувати не будуть.
Нагадаємо, зрозуміти, яка у вас черга, або відслідкувати графік відключення можна ТУТ.
Також раніше у «Кременчуцького Телеграфа» вийшов матеріал про те, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.
Окрім цього, у понеділок у Кременчуці діятимуть планові відключення світла, пов'язані із проведенням аварійних робіт.
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