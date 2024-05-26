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У понеділок у Кременчуці будуть планові відключення світла: де та коли

Сьогодні, 18:16 Переглядів: 545

 

Ці відключення пов’язані із ремонтними роботами та не стосуються можливих графіків погодинного відключення світла

У понеділок, 27 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00

  • с. Мала Кохнівка;
  • с.Потоки;
  • вул. Проліскова, 5, 11;
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.

З 8.00 до 18.00

  • пров. Вишневий, 1/83-25/20;
  • пр. Вишневий, 3-6;
  • вул. Залізнична, 79-91;
  • вул. Зарічна, 24;
  • вул. Кагамлицька, 67-81;
  • пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;
  • пров. Медовий, 1А-13;
  • вул. Сержанта Мельничука, 164/9-207;
  • вул. Кагамлицька.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Козацька, 3-26/24;
  • просп. Полтавський, 15-27;
  • пров. Давида Гурамішвілі, 1;
  • вул. Автозаводська, 11-32;
  • туп. Автозаводський, 2;
  • вул. Харківська, 10-30;
  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
  • вул. Василя Стуса, 42-64;
  • вул. Гайдамацька, 11/21-44;
  • вул. Кавалерійська, 2-49;
  • вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Сергія Петренка, 1-33;
  • вул. Чорноморська, 15/10-66;
  • пров. Бородінський, 1-33;
  • пров. Грузинський, 3-9/20;
  • пров. Космонавтів, 1-9;
  • пров. Олега Ольжича, 1-20;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-11А;
  • пров. Чигиринський, 2-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • туп. Космонавтів, 1, 2;
  • туп. Пилипа Орлика, 3А;
  • туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
  • туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;
  • вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;
  • пров. Вагонобудівний, 2/34-32;
  • вул. В. Стуса, 18-46;
  • пров. В. Стуса, 2, 2А;
  • пров. Гайдамацький, 2/55-45;
  • вул. Г. Чуркіна, 2-38;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • пров. Диканський, 4-14;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54;
  • вул. Різдвяна,1-29;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7, 10, 12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-46;
  • вул. Редутна, 27-37/14;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • просп. Лесі Українки, 32/10;
  • б-р Автокразівський, 9-55;
  • вул. Залізнична, 21-51;
  • вул. Сержанта Мельничука, 142Б;
  • пров. Сивашський, 2А;
  • вул. Юрія Руфа, 108-177/1;
  • вул. Андріївська, 5-18А;
  • вул. Локомотивна, 1А-30;
  • вул. Лікаря Парнети, 47;
  • вул. Переяславська, 2-37/10;
  • вул. Юрія Руфа, 65А;
  • вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 7-18;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
  • пров. Мирний, 28;
  • вул. Керченська, 3А;
  • вул. Єгорова, 18-25;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 1, 3, 6/30;
  • вул. Світанкова, 5-17;
  • пров. Івана Кожедуба, 13-32;
  • вул. Ковальська, 30/24-37;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
  • вул. Лінійна, 1-4;
  • вул. Макаренка, 1-49Б;
  • вул. Павла Чубинського, 21-33;
  • пров. Петра Ракітіна, 2-24;
  • вул. Івана Приходька, 30-36;
  • пров. Тополевий, 3, 14, 20;
  • вул. Чумацький Шлях, 1-11;
  • вул. Василя Сухомлинського, 3-15;
  • вул. Володимира Івасюка, 103-122;
  • пров. Дружби, 19-25;
  • пр. Дружби, 3-15;
  • вул. Світанкова, 19-29;
  • вул. Республіканська, 80, 80А, 82;
  • вул. Військова, 1/37-15;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
  • вул. Деповська, 56-63/5;
  • вул. Миколи Кучми, 43-72;
  • вул. Редутна, 77/2,87/26;
  • пров. Редутний, 10-29;
  • пров. Столярний, 20-39.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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