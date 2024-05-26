У понеділок у Кременчуці будуть планові відключення світла: де та коли

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Ці відключення пов’язані із ремонтними роботами та не стосуються можливих графіків погодинного відключення світла

У понеділок, 27 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00 с. Мала Кохнівка;

с.Потоки;

вул. Проліскова, 5, 11;

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

вул. Київська, 64-121;

вул. Ярова, 1, 3, 5, 7. З 8.00 до 18.00 пров. Вишневий, 1/83-25/20;

пр. Вишневий, 3-6;

вул. Залізнична, 79-91;

вул. Зарічна, 24;

вул. Кагамлицька, 67-81;

пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;

пров. Медовий, 1А-13;

вул. Сержанта Мельничука, 164/9-207;

вул. Кагамлицька. З 8.00 до 17.00 вул. Козацька, 3-26/24;

просп. Полтавський, 15-27;

пров. Давида Гурамішвілі, 1;

вул. Автозаводська, 11-32;

туп. Автозаводський, 2;

вул. Харківська, 10-30;

вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;

вул. Василя Стуса, 42-64;

вул. Гайдамацька, 11/21-44;

вул. Кавалерійська, 2-49;

вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;

вул. Ліщинова, 4-31;

вул. Сергія Петренка, 1-33;

вул. Чорноморська, 15/10-66;

пров. Бородінський, 1-33;

пров. Грузинський, 3-9/20;

пров. Космонавтів, 1-9;

пров. Олега Ольжича, 1-20;

пров. Пилипа Орлика, 4-11А;

пров. Чигиринський, 2-31;

пров. Чорноморський, 4-17;

туп. Космонавтів, 1, 2;

туп. Пилипа Орлика, 3А;

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;

вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;

пров. Вагонобудівний, 2/34-32;

вул. В. Стуса, 18-46;

пров. В. Стуса, 2, 2А;

пров. Гайдамацький, 2/55-45;

вул. Г. Чуркіна, 2-38;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна,1-29;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

просп. Лесі Українки, 32/10;

б-р Автокразівський, 9-55;

вул. Залізнична, 21-51;

вул. Сержанта Мельничука, 142Б;

пров. Сивашський, 2А;

вул. Юрія Руфа, 108-177/1;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Лікаря Парнети, 47;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А;

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Докучаєва, 11;

пров. Ливарний, 2, 6А, 8;

пров. Мирний, 28;

вул. Керченська, 3А;

вул. Єгорова, 18-25;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 1, 3, 6/30;

вул. Світанкова, 5-17;

пров. Івана Кожедуба, 13-32;

вул. Ковальська, 30/24-37;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;

вул. Лінійна, 1-4;

вул. Макаренка, 1-49Б;

вул. Павла Чубинського, 21-33;

пров. Петра Ракітіна, 2-24;

вул. Івана Приходька, 30-36;

пров. Тополевий, 3, 14, 20;

вул. Чумацький Шлях, 1-11;

вул. Василя Сухомлинського, 3-15;

вул. Володимира Івасюка, 103-122;

пров. Дружби, 19-25;

пр. Дружби, 3-15;

вул. Світанкова, 19-29;

вул. Республіканська, 80, 80А, 82;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2,87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39.

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