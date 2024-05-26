Звільнення Лєдніка, реформа середньої освіти та ДТП за участі співробітника поліції: головне за тиждень

Сьогодні, 17:12 Переглядів: 670

Як Кременчуччина готується до реформи у середній освіті, що відомо про звільнення начальника Кременчуцької райвіськадміністрації Олега Лєдніка та робота сил протиповітряної оборони на Полтавщині — ми зібрали для вас ТОП-10 новин Кременчука, Полтавщини та України, які ви могли пропустити

З 2027 року на старшокласників чекають кардинальні зміни. По-перше, ми таки переходимо на 12-річну освіту, по-друге, старша школа існуватиме окремо. Тобто, у школах залишаться 1-9 класи. Натомість для старшокласників відкриють академічні та професійні ліцеї: їх створять на базі закладів освіти. «Кременчуцький Телеграф» детально дослідив, що ж зміниться незабаром для старшокласників.

Реформу у середній освіті обговорювали на засіданні у Кременчуцькій райвійськадміністрації, а також у Полтаві під час освітянського форуму «Стратегічні пріоритети розвитку освіти Полтавської області» за участі заступника Міністра освіти і науки України Андрія Сташківа.

Уже у вересні 2025 року два заклади освіти Полтавщини візьмуть участь у пілотному проєкті та почнуть працювати у якості академічних ліцеїв, проте школи Кременчуцього району сюди не включили. Загалом же в районі планують створити 14 академічних ліцеїв, проте відкриються вони не в усіх громадах. Де саме — читайте у нашому матеріалі.

Також окрім академічних ліцеїв, школярі можуть обрати навчання і у професійних. У чому їхня особливість та що це передбачає — Телеграф розбирався.

У п’ятницю, 24 травня, близько 13.00 у Кременчуці на вулиці Івана Мазепи автомобіль Skoda збив пішоходку. Згодом з’ясувалося, що це авто службове, а за кермом перебував співробітник Кременчуцького райуправління поліції. Детальніше — у репортажі Телеграфа з місця події.

Із 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. У першу чергу він передбачає те, що усі військовозобов’язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої облікові дані. Проте у багатьох громадян виникають питання щодо цього. Цього тижня, 22 травня, працівники Кременчуцього районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки разом із працівниками ЦНАПу обговорили найпоширеніші. «Кременчуцький Телеграф» зібрав для читачів відповіді на основні питання.

Для оновлення даних у Кременчуцькому РТЦК можна стати в електронну чегру. Журналісти перевірили — сервіс дійсно працює, проте поки що тільки у тестовому режимі.

Також уже минув місяць, як у Кременчуці на базі ЦНАПу запрацював рекрутинговий центр. Ми дізналися, скільки контрактів на службу у ЗСУ громадяни підписали за цей час.

У вівторок, 21 травня, з’явилася інформація, що Кабінет Міністрів України погодив звільнення Олега Лєдніка з посади голови Кременчуцької районної військової адміністрації Полтавської області. Сам керівник РВА прокоментував своє звільнення у п’ятницю під час брифінгу. Чутки це чи правда — читайте у нашому матеріалі.

Цього тижня виконком Кременчуцької міської ради прийняв рішення виділити зі Стабілізаційного фонду громади на створення належних умов для своїх працівників майже 3 мільйони гривень. Віталій Малецький таке рішення прокоментував, проте в особливі деталі не вдавався. «Кременчуцький Телеграф» написав про це детальніше, а також проаналізував, скільки із міського бюджету пішло на «поточні витрати» працівників міськради за 7 місяців минулого року.

Також під час засідання виконавчого комітету міська влада виділила кошти і на погашення заборгованісті заробітної плати медикам дитячої лікарні. Чому така забогрованість виникла, у який термін її треба погасити та скільки грошей на це виділили — читайте у нашому матеріалі.

У Першій міській лікарні усе ще триває ремонт. Проте завершити його планують вже до кінця червня. «Кременчуцький Телеграф» зібрав для вас інформацію про те, що ще не встигли доробити, скільки грошей на ремонт пішло та хто займається проведенням ремонтних робіт.

У помешканні для вимушених переселенців, що розташоване на вулиці Івана Приходька, 156, зроблять поточний ремонт. Скільки грошей на це виділять, хто ремонт робитиме та коли його планують завершити — у нашому матеріалі детальніше.

На перехресті вулиць Лікаря Богаєвського та Гранітної біля Першої міської лікарні планують зробити ще одне кругове перехрестя. Також нещодавно кругове перехрестя з’явилося на вулиці Гранітній (поблизу Першої міської лікарні ім. Богаєвського) з двостороннім рухом по Бетонній. Чим у міській раді такі роботи аргументують — читайте далі.

У понеділок, 20 травня, Полтавщина двічі зазнавала обстрілів армією РФ з повітря. Спочатку вночі ворог випустив по території України 29 безпілотників, проте силам ППО вдалося їх усі збити. У тому числі й у небі над Полтавщиною. За словами начальника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна, постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

Проте згодом того ж дня, близько 10.00, з'явилася інформація про вибухи у Миргородському районі. Пронін знову відзвітував, що влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не було. Проте вже у середу, 22 травня, що внаслідок обстрілу Миргорода у понеділок загинув військовий Олександр Даценко.

Працювало ППО на Полтавщині і вночі 26 травня. Повітряна тривога тривала понад 5 годин, а командування Повітряних Сил повідомляли про рух безпілотників у межах області. Проте захисникам українського неба вдалося збити 12 крилатих ракет та 31 ворожий дрон, у тому числі і над Полтавщиною.



