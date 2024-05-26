Про розвиток підприємництва в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1

Наразі в Україні показник малого бізнесу частково підвищився у порівнянні з попередніми роками

Незважаючи на війну, в Горішніх Плавнях триває розвиток підприємницької діяльності. Про роботу торговельної мережі, відкриття нових магазинів і здобутки сільськогосподарської галузі у громаді розповіли в міському відділі розвитку підприємництва та залучення інвестицій.

Попри збройну російську агресію, яка триває десять років, майже 80% малих і середніх підприємств в Україні планують розширюватися, зокрема й залучаючи для розвитку додаткове фінансування. Відповідні дані експертного дослідження «Індекс настроїв малого бізнесу» оприлюднила Європейська Бізнес Асоціація та проект Unlimit Ukraine за підтримки OLX Україна та Приватбанку, Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, «Дія.Бізнес».

За результатами дослідження, загальний показник «Індексу настроїв малого бізнесу» підвищився, досягнувши 2,5 бали із 5 можливих. Він хоча й залишається в негативній площині, але є вищим, аніж у попередні роки. Це свідчить про незначне, однак все ж таки покращення ситуації у сфері малого та середнього бізнесу.

Оптимізм українського бізнесу зростає: він адаптується до складних економічних умов і пошуку нових можливостей для розвитку. Проте низька купівельна спроможність, бойові дії та нестабільність економіки все ще залишаються серйозними викликами для підприємців, — зазначила начальниця відділу розвитку підприємництва та залучення інвестицій департаменту економічного розвитку і ресурсів виконкому міської ради Світлана Золотова.

Малі та середні підприємства, констатувала вона, відіграють важливу роль в економіці України, на них припадає понад 90% усіх зареєстрованих підприємств у країні.

А роль та значення малого підприємництва в соціальному, а економічному розвитку громади — неоціненна. Передусім це нові робочі місця та наповнення місцевого бюджету, — підкреслила начальниця відділу.

Світлана Золотова наголосила, що в громаді діє Програма розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2024-2026 роки, затверджена рішенням 1-ї сесії Горішньоплавнівської міської ради від 23 січня 2024 року. Метою реалізації документа є створення належних умов для діяльності малого та середнього підприємництва громади в умовах воєнного стану, стимулювання його розвитку в післявоєнний період, запровадження ефективних форм співпраці міської влади, фонду підтримки підприємництва (ФПП) та суб’єктів господарювання. А також підтримка підприємницьких ініціатив та орієнтації молоді на започаткування власного бізнесу.

На реалізацію заходів програми заплановано 1,25 млн грн. Фінансове забезпечення програми здійснюватиметься за рахунок коштів ФПП та залучених фінансових ресурсів.

Програму сформовано як комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямованих на впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитної підтримки, ресурсного та інформаційного забезпечення підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємництва, — вказала Світлана Золотова.

Начальниця відділу підкреслила, що станом на 1 січня 2024 року на території громади функціонує 310 магазинів роздрібної торгівлі. Із них із продажу продовольчих товарів — 116, непродовольчих товарів — 182, змішаних — 12. Водночас працює 49 закладів ресторанного господарства на 1600 посадкових місць. Кількість суб’єктів господарювання, які надають побутові послуги у стаціонарних об’єктах, сягає 135 осіб. Крім того, функціонує один ринок із продажу продовольчих та непродовольчих товарів, сім АЗС, 23 аптеки та аптечні пункти. Діють відділення: АТ «Укрпошта» (сім), «Нова Пошта» (шість) і Meest Пошта (чотири). Також працює кінотеатр на 90 посадкових місць.

У 2024 році в Горішніх Плавнях відкрито два магазини мережі «Маркетопт» — по вулицях Строни та Гірників. Крім того, почали роботу торговельні заклади «Придане для кондитерів» та з продажу непродовольчих товарів по проспекту Героїв Дніпра.

Не припиняли роботу і суб’єкти господарювання у сфері сільського господарства Горішньоплавнівської територіальної громади. Станом на 6 травня вже засіяно 3132,59 га сільськогосподарських угідь. Із них:

горох — 506,38 га;

ячмінь — 10 га;

пшениця — 211,90 га;

овес — 23,40 га;

соняшник — 1204,77 га;

соя — 216,02 га;

кукурудза — 910,12 га;

просо — 50 га.

Головне завдання нашого відділу — допомагати розвивати підприємницьку діяльність у громаді за будь-яких умов, — підсумувала Світлана Золотова.





Джерело: Хроніки тижня