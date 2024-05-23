У помешканні для переселенців у Крюкові зроблять ремонт за майже 200 тисяч гривень

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 492

У помешканні для вимушених переселенців, що розташоване на вулиці Івана Приходька, 156, зроблять поточний ремонт. Ціна робіт складає 196 тис. 983 гривні. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro 22 травня.

Закупівлю проводили без використання системи — угоду уклали з підприємцем Дроб’язком Володимиром Олександровичем. Зазначимо, що сім’я Дроб’язко фігурувала у матеріалі «Телеграфа» про облаштування сховищ комунальним госпрозрахунковим житлово-експлуатаційним господарством «Автозаводське». Як виявилось, родина тісно співпрацює з міською владою, отримуючи неконкурентні тендери за різними напрямами, загальна вартість яких сягнула вже кількох мільйонів гривень.

Роботи у будівлі у Крюкові мають завершити до 31 грудня.

Нагадаємо, на придбання житла для внутрішніх переселенців з бюджету Кременчука виділили 10 мільйонів гривень. На облаштування місць для проживання вимушених переселенців на вулиці Івана Приходька, 156 з бюджету додатково виділили 1 млн 441 тис. 800 грн.