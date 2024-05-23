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Кременчук, Гроші

У помешканні для переселенців у Крюкові зроблять ремонт за майже 200 тисяч гривень

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 492

Роботи у будівлі мають завершити до 31 грудня 2024

У помешканні для вимушених переселенців, що розташоване на вулиці Івана Приходька, 156, зроблять поточний ремонт. Ціна робіт складає 196 тис. 983 гривні. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro 22 травня. 

Закупівлю проводили без використання системи — угоду уклали з підприємцем Дроб’язком Володимиром Олександровичем. Зазначимо, що сім’я Дроб’язко фігурувала у матеріалі «Телеграфа» про облаштування сховищ комунальним госпрозрахунковим житлово-експлуатаційним господарством «Автозаводське». Як виявилось, родина тісно співпрацює з міською владою, отримуючи неконкурентні тендери за різними напрямами, загальна вартість яких сягнула вже кількох мільйонів гривень. 

Роботи у будівлі у Крюкові мають завершити до 31 грудня.

Нагадаємо, на придбання житла для внутрішніх переселенців з бюджету Кременчука виділили 10 мільйонів гривень. На облаштування місць для проживання вимушених переселенців на вулиці Івана Приходька, 156 з бюджету додатково виділили 1 млн 441 тис. 800 грн.

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Автор: Телеграф Джерело фото: konkurent.ua/ілюстративне
Теги: переселенці житло
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