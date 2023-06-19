На придбання житла для внутрішніх переселенців з бюджету Кременчука виділили 10 мільйонів

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На ці кошти планують придбати будинок №156 на вулиці Івана Приходька

Для підтримки внутрішніх переселенців Кременчуцька міська рада планує придбати багатоквартирний житловий будинок № 156 на вулиці Івана Приходька. З цією метою зі Стабілізаційного фонду виділено понад 10 млн грн. Таке рішення прийняв виконавчий комітет 16 червня, і у той же день його затвердили депутати міської ради на позачерговій XX сесії.

Кошти виділяються виконавчому комітету за запитом Департаменту соціального захисту населення.

Нагадаємо, цього року під житло для ВПО Кременчуцька міська рада викупила у комунальну власність колишню Автозаводську поліклініку та будівлю на провулку Тецівському.