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У неділю на Полтавщині втопилися двоє чоловіків

Сьогодні, 16:54 Переглядів: 371

Перший випадок стався у Полтаві, а другий — у селищі Котельва

Вчора, 18 червня на водоймах Полтавщини потонули двоє чоловіків. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що у Полтаві, близько 14.00 41-річний місцевий чоловік потонув у водоймі поблизу вулиці Зоряна.

Того ж дня, у річці Ворскла, поблизу селища Котельва потонув 28-річний місцевий мешканець. Тіла обох чоловіків направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

За обома фактами поліція розпочала кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліція Полтавщини закликає бути вкрай обережними під час відпочинку біля водойм. Особливий контроль слід посилити за дозвіллям малолітніх дітей.

Радять:

  • купатися тільки у відведених для цього місцях;
  • не дозволяти дітям купатися без нагляду дорослих;
  • постійно слідкувати за дітьми, коли вони перебувають у воді;
  • не стрибати з берега у воду, особливо якщо вам невідома глибина, сила течії та чистота дна водойми;
  • не зловживати спиртними напоями.
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Автор: Дарія Згура
Теги: потопельник Полтавщина Полтава Ворскла Котельва
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