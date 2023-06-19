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Чи змінилися ціни на заправках Полтавщини після вихідних: вартість пального 19 червня

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 123

 

У понеділок ціни на заправках Кременчука та Полтавщині не змінилися

Після вихідних — у понеділок, 19 червня, ціни на автомобільне пальне на заправках Кременчука та Полтавщини у порівнянні з минулою п’ятницею не змінилися. На жодній АЗС бензин, дизелька та автогаз не подорожчали. Втім, багатомісячний тренд на здешевлення автомобільного пального схоже зупинився.  

Нагадаємо, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

ПДВ на пальне повертається до довоєнних ставок, які були на рівні 20%. За розрахунками директора консалтингової групи «А95» Сергія Куюна, це може призвести до зростання вартості бензину на 10 грн, дизельного пального — на 8 грн та скрапленого газу — на 3 грн за літр.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 19.06.2023 р.

Вид палива

Ціна (грн)

Зміна ціни

Зміна у %

Бензин А-95 преміум

46,89

 0,00 0%

Бензин А-95

44,81

0,00

 0%

Бензин А-92

41,94

0,00

0%

Дизельне пальне

43,19

 0,00 0%

Газ автомобільний

22,23

 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 19.06.2023 р.

Оператор

А-95+

А-95

А-92

Дизельне пальне

Газ

BVS

46,99

44,99

 42,99

42,99

22,49

Motto


 41,78


41,48

21,98 

U.GO

46,75

43,75

39,75

41,75

21,25

WOG

49,99

46,99

 

44,99

23,48

Авіас

46,50

46,00

45,00

46,00

21,99

Автотранс

44,98 

 42,98

42,98

22,48

БРСМ-Нафта

42,99

 

 

41,49

21,49

ОККО

49,99

46,99

 

44,99

23,49

Укрнафта

45,00

 43,00

38,99 

42,00

21,45
0
Автор: Віктор Крук
Теги: АЗС заправки ціни бензин дизель автогаз
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