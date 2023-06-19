З бюджету Кременчука виділили кошти на проведення капремонту укриттів у трьох дитсадках

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 288

На ремонт та облаштування приміщень під найпростіші укриття кожен навчальний заклад отримає по 1,5 млн грн

На позачерговій XX сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 16 червня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів «на проведення капітального ремонту та облаштування під найпростіше укриття» приміщень 3-х дитсадків з «урахуванням виготовлення проєктно-кошторисних документацій». Кошти на загальну суму 4 млн 470 тис. грн виділяються зі Стабілізаційного фонду Департаменту освіти для фінансування робіт щодо ремонту та облаштування укриттів в: Кременчуцькому закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 2;

Кременчуцькому закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 57;

Кременчуцькому закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 68. Кожний із цих навчальних закладів отримає по 1 млн 490 тис. грн. Укриттів у дитсадках Кременчука немає навіть у проєктах: жодного звіту в Prozorro

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