Укриттів у дитсадках Кременчука немає навіть у проєктах: жодного звіту в Prozorro

Сьогодні, 13:09 Переглядів: 352

З початку повномасштабної війни кременчуцькі заклади уклали договорів на облаштування укриттів на суму понад 21 млн грн. Та дитсадки не відзвітували про жодну таку закупівлю

13 шкіл замовили укриття, дитсадки не замовляли

Кременчук залишається єдиним містом на Полтавщині, де діти не ходять у школи та дитсадки, бо там немає укриттів. Батьки дошкільнят у квітні вже двічі ходили мітингувати під мерію, вимагаючи від міської влади облаштувати укриття у садочках та відкрити їх.

Спілкуючись з батьками дошкільнят, мер Віталій Малецький розповідав, що міська влада працює над ремонтами в підвалах дитсадків та шкіл, і значна їх кількість не пристосована до використання. Наразі у мерії пропонують вихованцям садочків ходити в укриття шкіл. І говорять про модульні укриття — там, де немає можливості облаштувати підвали.

Ми вчергове поцікавилися договорами на облаштування укриттів у Prozorro. На цей раз нас особливо цікавили дитсадки. За допомогою модуля аналітики bi.prozorro.org ми зробили вибірку щодо укриттів у Кременчуці станом на 27 квітня.

У цілому з початку повномасштабної війни замовники з кременчуцькою «пропискою» уклали договорів на облаштування укриттів на суму понад 21 млн грн. Левова частка їх — у 2023 році — на суму 16,5 млн грн. Ми відібрали у Prozorro всі договори, які стосуються як проєктування, так і облаштування укриттів. Проте на даний час немає інформації про жоден такий договір у ДНЗ (дитячих навчальних закладах — дитсадках).

Зауважимо: не всі закупівлі для потреб оборони на даний час можна відстежити через Prozorro. Кабмін дозволив замовникам купувати роботи, послуги та товари для нагальних потреб напряму (без тендерів) і звітувати про них вже після закінчення воєнного стану. Тож повну картину ми побачимо вже після війни.

Проте кременчуцькі замовники все ж звітують про закупівлі з проєктування та облаштування укриттів. Зокрема, така практика є щодо шкіл, медичних, соціальних закладів. Тож, імовірніше за все, у ДНЗ на другому році повномасштабної війни робота з облаштування укриттів і досі не розпочата.

«ТелеграфЪ» підготував інформаційний запит до департаменту освіти щодо облаштування укриттів у дитсадках. Якою буде відповідь, повідомимо згодом.

Порівняно із 19 лютого, коли ми моніторили ці закупівлі, кількість шкіл, які уклали угоди на даний вид робіт, збільшилася. Ось які роботи в освітянських закладах замовили за цей період.

Організатор Лот Переможець Ціна, грн Кременчуцька ЗОШ №31 Капремонт та облаштування найпростішого укриття ПП «Будмонтажпроект-17» 1 425 872 Кременчуцька гімназія №23 Капремонт та облаштування найпростішого укриття ТОВ «Ремонтно-будівельна фірма «Креміньбуд» 1 065 399 Кременчуцький ліцей №6 «Правобережний» Капремонт та облаштування найпростішого укриття ТОВ «Будівельник» 923 531 Кременчуцька гімназія №12 Капремонт та облаштування найпростішого укриття ТОВ «ЖЕП «Перспектива» 1 036 870 Кременчуцька гімназія №26 Капремонт та облаштування найпростішого укриття ПП «Будмонтажпроект-17» 1 053 423 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Капремонт та облаштування найпростішого укриття ПП «Кремінбуд» 6 316 748 Регіональний центр професійно-технічної освіти №1 (обласного підпорядкування) Капремонт та облаштування найпростішого укриття ТОВ «Стоп» 4 044 914

У цілому з початку повномасштабного вторгнення 13 шкіл розмістили у Prozorro договори на облаштування укриттів. Гімназія №7, ліцей №5 розмістили лише договори про розробку проєктно-кошторисної документації на цей вид робіт. Усього в місті 31 школа.

Нагадаємо, мер Віталій Малецький під тиском батьківської спільноти пообіцяв з першого вересня відкрити школи. І заявив, що укриття облаштують у половині шкіл, і вони будуть квартальними.

Часу на облаштування укриттів (до 1 вересня) не так і багато. При цьому деякі підряди потрапили до фірм з далеко не ідеальною репутацією. Як раніше писав «ТелеграфЪ», укриття в 31-й школі ремонтуватиме фірма скандального будівельника Сергія Галати «Будмонтажпроект-17», яка неодноразово фігурувала у кримінальних провадженнях. Ця ж сама фірма має підряди на облаштування укриттів у ліцеї №17 та гімназії №26. І в цілому по трьох об’єктах має договорів на 3,2 млн грн.

У ліцеї №6 також довірили ремонтувати укриття фірмі з кримінальним шлейфом — ТОВ «Будівельник».

Найдорожче укриття коштує понад 6 млн грн

Найбільше на облаштування укриття витратить Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради — 6 млн 328 тис. грн. Підрядника визначили за результатами відкритих торгів з особливостями — це кременчуцька фірма ПП «Кремінбуд», керівником та засновником якої є Борис Погасєй. Конкурентів на тендері у ПП «Кремінбуд» не було. Нагадаємо, під час воєнного стану закупівля може відбутися, навіть якщо на торги прийде один учасник, адже уряд спростив правила. Крім того, для потреб оборони дозволяється укладати прямі договори.

Судячи з тендерної документації, укриття має бути комфортним. У кошторис його входить не лише трубопровід холодної води та облаштування санвузлів, але й бойлер на 100 л, водонагрівачі, трубопровід гарячої води.

Що з модульними укриттями?

Під час батьківського мітингу під мерією 21 квітня міський голова пообіцяв тимчасові сховища з бетонних блоків — модульні укриття на поверхні або заглиблені для шкіл, де високий рівень ґрунтових вод і немає можливості облаштувати підвали. Наприклад, для шкіл №11, 18 та 19. Але у Prozorro наразі немає договорів на такі укриття для шкіл.

Першопрохідцем у цій справі виступає КП «Кременчукводоканал», яке уклало договір на «Збірну модульну фортифікаційну споруду — найпростіше укриття» із модульних бетонних блоків. Ціна питання — 343 782 грн. Виконавцем робіт виступить КП «Завод залізобетонних виробів №1».

«ТелеграфЪ» ще повернеться до теми закупівель з облаштування укриттів, адже без них ні школярі, ні вихованці дитсадків не зможуть розпочати навчальний рік.