Салат із червоною редискою, огірком і руколою

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 3

У салат також входить зелена цибуля

Складові:

редиска червона – 1 пучок

огірок

зелена цибуля – 1 пучок

рукола – 1 великий пучок

Для соусу:

оливкова олія – 4 ст. л

винний оцет – 2 ст. л

сіль, перець до смаку

Приготування:

Зелену цибулю слід дрібно порізати ножем, а руколу розібрати на листочки. Огірок та редиску поріжте кружальцями. У глибокій мисці змішайте усі порізані складові.

Тепер переходимо до соусу: оливкову олію збовтайте виделкою з винним оцтом, додайте сіль і перець — готово. Поливайте салат соусом і повторно перемішайте.

До цього салату смакуватиме також йогуртовий соус або медова заправка.