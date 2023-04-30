Салат із червоною редискою, огірком і руколою

Складові:
Для соусу:
Приготування:
Зелену цибулю слід дрібно порізати ножем, а руколу розібрати на листочки. Огірок та редиску поріжте кружальцями. У глибокій мисці змішайте усі порізані складові.
Тепер переходимо до соусу: оливкову олію збовтайте виделкою з винним оцтом, додайте сіль і перець — готово. Поливайте салат соусом і повторно перемішайте.
До цього салату смакуватиме також йогуртовий соус або медова заправка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.