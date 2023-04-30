«Кремінь» у матчі з «Епіцентром» на останніх хвилинах забив гол престижу

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Вчора, 29 квітня, футболісти «Кременя» зустрілися з «Епіцентром» Кам’янець-Подільський. Вихованець місцевої школи МФК «Кремінь» Денис Галата зміг забити гол престижу на останніх хвилинах мату.

«Кремінь» – «Епіцентр» - 1:2

Голи: Галата 90+1 - Ляшенко 27, Миронюк 86

Попередження: Матвєєв 34, Сидоренко 46+1, Касімов 72 - В.Кристін 51, Ничипоренко 63, Жмурко 90+3



«Кремінь»: Музичка, Товкач (Азізов 46), Аркуша, Сидоренко, Агапов, Матвєєв (Кіреєв 76), Фальковський, Глоба (Касімов 57), Галоян (Савіцький 46), Галата, Трофимюк (Вівдич 62). Запасні: Слуцький, Пилипенко Віктор, Кальчук, Молько. Головний тренер: Роман Локтіонов



«Епіцентр»: Жмурко, Шевченко, Ничипоренко, Мороз, Григоращук, Глущук (Миронюк 66), Ліповуз, Беженар (Чепелюк 89), Ляшенко (Барбоса 66), В.Кристін (С.Кристін 77), Буряк (Стень 78). Запасні: Чернобай, Матус, Жмуйда, Пучковський. Головний тренер: Сергій Нагорняк

Команди почали дещо обережно, у грі було немало пауз, стандартів. Про це повідомляє видання «СпортАрена». А от щодо небезпеки… Згадаємо 20-ту хвилину, коли «Епіцентр» провів коротку перепасовку прямо в карному майданчику й Глущук підступно пробивав по воротах своїх ексодноклубників – м’яч прокотився поряд зі стійкою, і це ще велике питання, чи встигав би Музичка за підступним ударом.

Як виявилося, це була лише репетиція. Поки Галата, Глоба та інші провідні гравці «Кременя» просто брали гру на себе, перепасовувалися в глибині, «Епіцентр» після пересічного ауту провів стрімку атаку й повів у рахунку. Один за одним помилилися кілька захисників господарів. Беженар протягнув м’яча й вистелив зручну передачу, а Ляшенко з набігу легким дотиком відправив м’яча в сітку – 0:1. Андрій відкрив лік своїм голам за нову команду.

Матч складався досить незвично: «Кремінь» ніби й не виглядав безнадійно, бували моменти, коли великими силами господарі йшли вперед, але грали «без воріт», останній пас був відрізаним від завершення. А гості ще й здорово контратакували. Був момент, коли Буряк ледве не вирвався сам на сам із воротарем. І це ще при тому, що провідний нападник Гірний пропускав цей тур через перебір карток, а бразилець Барбоса явно ще набирає кондиції після тривалої відсутності й цей матч починав у запасі.

Другий тайм починав «Кремінь» з великим бажанням відігратися й отримав шикарну для цього можливість. На довгий пас від «джокера» Азізова виривався Трофимюк, але зрізати кут на центр не зміг і запустив м’яча повз ворота. А за більш холоднокровних дій екснападника ФК «Маріуполь» міг би бути чистий вихід один на один і, можливо, гол! Загострював активний Глоба, проте перед Жмурком не було поставлено надзавдань.

Натомість «Епіцентр» міг закріплювати перевагу, коли після кросу від Шевченка м’яч опинився в Кристіна, проте його удар із гоструватого кута парирував голкіпер Музичка. Проте й воротар не врятував би «Кремінь», якби точніше бив «джокер» Миронюк на 72-й хвилині. Провідний півзахисник гостей Беженар відібрав м’яча прямо перед воротами, Ліповуз розважливо підключив Миронюка, проте той не влучив у дальній кут. Далі вже Беженар після пасу Барбоси пробивав з кута воротарського майданчика – і влучив у штангу!

Звісно, для гостей при такій великій кількості моментів було дуже важливо закріпити свою перевагу. І вдалося це зробити незвично, навіть всупереч базовим установкам. Коли після кутового «Кремінь» невдало виніс м’яча точно на Миронюка, і Микола пішов на кількох суперників, ледь не втратив м’яча, зате з лінії карного майданчика пробив у дальній кут. Якось низом, із відскоком, потрапив у сітку воріт – 0:2. Для 20-річного експівзахисника «Волині» це дебютний гол за свою нову команду.

Два голи переваги «Кремінь» заперечити вже не міг, хоча останні хвилини не пройшли без істотних помилок. Так, коли Кіреєв видав пересічну довгу передачу, Галата був відразу в оточенні двох суперників, але ті «розкрили» перед ним ворота, й Денис закинув м’яча над воротарем – 1:2. 11-й гол у сезоні для нього. А рятувати гру міг Вівдич, який після зручного пасу на хід опинився перед Жмурком – але воротар врятував гостей.

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