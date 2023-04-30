Американський фонд Help heroes of Ukraine передав допомогу кременчуцькій лікарні

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 279

Кременчуцька міська лікарня планового лікування отримала допомогу від американського народу та благодійного фонду Help heroes of Ukraine. Про це повідомляється на сторінці лікарні у фейсбуці.

У складі гуманітарної допомоги прибули різні вироби медичного призначення: операційні набори, антисептики, медичні халати та бахіли, ліки, катетери, памперси та багато іншого.

Благодійний фонд Help heroes of Ukraine створили у США другого дня після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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