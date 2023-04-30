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«Це були щасливі 14 років»: з великого спорту провели дзюдоїстку Єлизавету Каланіну

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 830

 

Під час урочистої церемонії з великого спорту провели уславлених дзюдоїстів Георгія Зантараю, Ігоря Кеджау Ньябалі та Єлизавету Каланіну

Кременчуцька дзюдоїстка Єлизавета Каланіна попрощалася з великим спортом. Інформація про вихід спортсменки з великого спорту ширився ще після виступу на Олімпійських іграх, але лише зараз спортсменка заявила про це офіційно.

Дзюдоїстка Єлизавета Каланіна з розривом зв'язок виступила на Олімпійських іграх

Разом з кременчужанкою виступи на міжнародній арені завершили: перший в історії України чемпіон світу і багаторазовий призер світових першостей Георгій Зантарая та переможець і призер етапів Grand Slam і Grand Prix, учасник Олімпійських ігор Кеджау Ньябалі.

У рамках церемонії відкриття Кубка України, що проходить в Києві, відбулася церемонія проводів з великого спорту наших уславлених дзюдоїстів.

Подарунки від Національного олімпійського комітету вручив міністр молоді та спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт. Грошові премії від партнерів Федерації дзюдо України нашим уславленим дзюдоїстам вручив президент ФДУ Михайло Кошляк. Крім того, були вручені грошові сертифікати від генерального спонсора ФДУ і Кубка України компанії ETG.UA Vladimir Shvedkyy.

- Згадую шлях, який пройшла. Це були щасливі 14 років життя. Після Олімпіади була запланована операція. Розумію, що після неї мені буде важко у великому спорті. Зараз тренуюся для себе. Ще не вирішила, у якому статусі залишуся у дзюдо. Відчуваю ностальгію, коли дивлюся на татамі... Трохи сумую, - розповіла Єлизавета журналістам після урочистої церемонії.

Єлизавета Каланіна стала володаркою 4-го дану. Дякуємо Єлизаветі за чудову кар’єру і яскраві миттєвості у великому спорті! Бажаємо не менш продуктивного та успішного життя поза ним.

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Автор: Альона Душенко
Теги: дзюдо Каланіна
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