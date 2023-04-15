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Кременчук, Благодійність

Благодійні фонди «Ми поряд» і «Help heroes of Ukraine» роздали гуманітарну допомогу у Кременчуці

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 253

 Це не перша співпраця обох фондів, але перша у такому масштабі 

Благодійний фонд «Ми поряд» роздав чергову гуманітарну допомогу переселенцям та малозабезпеченим кременчужанам. Засновник фонду та відомий боксер Сергій Радченко розповів, що цього разу їх підтримав благодійний фонд «Help heroes of Ukraine». Також благодійну допомогу надіслала кременчужанка Ольга Ганжа, яка живе у Польщі. Разом з милицями та візками для лікарні, передали також частину продуктів харчування, які разом з підтримкою БФ «Help heroes of Ukraine» розфасували у 400 продуктових наборів. Також люди мали змогу отримати теплі ковдри. 

 

- Сьогодні ми видаємо продуктові набори, трішечки побутової хімії та знеболюювальні. У пакетах: макарони, крупи... усі пакети різні. Також нас підтримали Українські ковбаси, тому у деяких пакетах буде ковбаса, - розповів Сергій Радченко.

 

Представники фонду «Help heroes of Ukraine» у Центральному регіоні Дмитро Кавунник та Костянтин Рубан.

- До нас приїхала певна кількість їжі, і перша ідея, яка виникла - допомогти місцевим внутрішньо-переміщеним особам, - зазначив керівник центрального хабу фонду «Help heroes of Ukraine» Костянтин Рубан. 

 

Ще один керівник фонду Дмитро Кавунник додав: «Ми будемо співпрацювати із Сергієм заради перемоги, заради того, щоб забезпечити людей, аби їхнє життя стало трішки легшим».

 

У продуктовому наборі люди отримали печиво, безрецептурні знеболюючі, мило, каші, консерви, зокрема для приготування гуляшу, ковбасу та смаколики. 

 

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Автор: Альона Душенко Фото: Альона Душенко
Теги: Сергій Радченко Ми поряд благодійність
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