На Полтавщини поліція встановлює обставини ДТП, в якій травмовався мотоцикліст

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На Миргородщині у селищі Шишаки вчора, 14 квітня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

За попередньою версією слідства, зіткнулися автомобіль PEUGEOT, під керуванням 33-річного місцевого жителя та мотоцикл FORTE, яким керував чоловік 23-річний мешканець смт Шишаки.

Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його доставили до медичного закладу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.