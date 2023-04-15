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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці жінка повідомила поліцію про вбивство – тепер отримає штраф

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 337

 

За хибний виклик поліції можна отримати штраф до 3400 грн

Сьогодні, близько 2.00 патрульні поліції отримали виклик на «вбивство», що сталося на вулиці Східній. Заявниця повідомила, що власноручно вбила людину, при цьому виражалася нецензурною лайкою та ображала оператора спецлінії 102. Ситуація виглядала вкрай серйозною.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кременчука на своїй сторінці у Фейсбуці.

За лічені хвилини патрульні прибули на місце, натомість поліцейські встановили, що 35-річна жінка здійснила завідомо неправдивий виклик.

- Не знала чим себе зайняти, тому подзвонила на 102, — так поліцейським пояснила свій вчинок кременчужанка.

Порушниця отримала адмінматеріали за ст. 183 (Завідомо хибний виклик) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

- Мораль історії така — дуже важливо не боятись зателефонувати за номером телефону 102 та викликати патрульних у разі потреби, проте не варто жартувати з такими речами. Адже, у той момент, коли ви здійснюєте завідомо хибний виклик, хтось інший лишається допомоги, яка йому вкрай необхідна. - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що за дрібне хуліганство (ст. 173) передбачено штраф у розмірі від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 – 119 грн), або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
А от за завідомо хибний виклик поліції (ст. 183) розмір штрафу значно більший – від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 -3400 грн).

Отже, розважатися таким чином виходить надто дорого.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція вбивство штраф хуліганство
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