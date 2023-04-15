Рятувальники в Кременчуці зняли хлопчика з дерева за допомогою пожежної драбини

Зазвичай рятувальники знімають з дерев котів. Але напередодні Великодня вони врятували хлопчика, який необачно заліз високо на дерево.
Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.
Подія сталася сьогодні, 15 квітня, о 14.03. Саме в цей час до Служби порятунку зателефонувала дівчинка та повідомила, що її друг заліз на дерево та не може самостійно злізти. Діти грались на вулиці й дорослих поруч не було. Дівчинка не розгубилась, попросила друга не панікувати та подзвонила до Служби порятунку.
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