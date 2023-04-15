Рятувальники в Кременчуці зняли хлопчика з дерева за допомогою пожежної драбини

Сьогодні, 15:48 Переглядів: 328

Зазвичай рятувальники знімають з дерев котів. Але напередодні Великодня вони врятували хлопчика, який необачно заліз високо на дерево.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Подія сталася сьогодні, 15 квітня, о 14.03. Саме в цей час до Служби порятунку зателефонувала дівчинка та повідомила, що її друг заліз на дерево та не може самостійно злізти. Діти грались на вулиці й дорослих поруч не було. Дівчинка не розгубилась, попросила друга не панікувати та подзвонила до Служби порятунку.

- Негайно на місце виклику було направлено рятувальників 14 державної пожежно-рятувальної частини та одну одиницю техніки. Використовуючи драбину, рятувальник дістався до хлопчика та допоміг йому безпечно спуститись з дерева. Медичної допомоги хлопчик не потребував, - йдеться в повідомленні.