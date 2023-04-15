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Кременчук, Полтавщина

Під час Великодніх свят правопорядок на Полтавщині забезпечуватимуть понад 700 правоохоронців

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 187

 

Патрулювати вулиці будуть поліцейські, нацгвардійці, військовослужбовці та добровольці ДФТГ

На Великдень в Полтавській області посилену охорону громадського порядку та безпеки здійснюватимуть поліцейські, нацгвардійці, військовослужбовці та представники добровольчих формувань територіальних громад. Поліція Полтавщини наголошує на обов’язковому дотриманні громадянами встановлених обмежень воєнного стану та правил особистої безпеки.

За інформацією Управління превентивної діяльності поліції Полтавщини, богослужіння заплановані в ніч на 16 квітня у понад 330 культових спорудах. Заходи проходитимуть з урахуванням обмежень, встановлених режимом воєнного стану. Великодні кошики прихожани зможуть освятити до комендантської години, або після її завершення.

Нагадаємо, що згідно з рішенням Полтавської РВА скасування чи скорочення комендантської години на Полтавщині у період святкувань не буде. Вона триває з 00.00 до 04.00. У разі повітряної тривоги всі громадяни повинні пройти у найближчі сховища або безпечні місця.

- Посилену охорону публічного порядку та безпеки на Великдень здійснюватимуть понад 700 поліцейських, нацгвардійців, представників військової служби правопорядку та добровольчих формувань територіальних громад. Ураховуючи умови воєнного часу, ми закликаємо мешканців та гостей Полтавщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не порушувати комендантську годину, дотримуватися заходів безпечної поведінки в громадських місцях та в побуті, не зловживати спиртними напоями, не порушувати Правил дорожнього руху, з розумінням ставитися до роботи поліцейських та представників Сил оборони. Не забуваємо, що ворог підступний і непередбачуваний. Тож тримаймося єдності та будьмо пильними. З прийдешнім Великоднем! Разом до перемоги, - повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Нагадуємо, що громадяни повинні мати при собі документи, що посвідчують особу. 

У разі виявлення невідомих чи вибухонебезпечних предметів, зброї або підозрілих осіб, що вчинили чи готуються вчинити правопорушення, слід негайно повідомити до поліції.

Інформуємо, що для громадян цілодобово працює поліцейська спецлінія 102, а також працюють альтернативні канали для звернень до поліції у застосунку чат-бот Телеграм: @Police102Poltava та месенджер Фейсбук Поліція Полтавської області.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: нацгвардія поліція Полтавщини Великдень пасха ДФТГ
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