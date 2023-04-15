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Вбивця, любовний трикутник та діамант: що нового почитати кременчужанам на вихідних

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 2

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок

Шарі Лапен «Небажаний гість»

У затишному гірському готелі зупиняється різнобарвна компанія гостей. У кожного свої плани на цей вікенд: врятувати стосунки, відпочити від передвесільної метушні, дописати роман або просто насолодитися казковою засніженою природою. Але ідилічний відпочинок перериває вбивство однієї з гостей. Через крижану бурю готель залишається без світла і тепла, а заметіль не дає змоги дістатися до найближчого міста. І тоді відбувається друге вбивство. Замкнені, мов у мишоловці, люди починають підозрювати і боятися один одного. Тут кожен має по кілька скелетів у шафі. Та лише один із гостей захотів перетворити готель на кладовище, щоб поховати у цих горах власну таємницю.

Надія Гуменюк «Та, що ламає вітер»

По закінченні Другої світової війни Настя приїхала вчителькою у волинське село. З першого погляду молода красуня запала в серце капітану Круглову. Пообіцяв він зробити з неї діамант, щоб сяяла лише для нього. Дорогими подарунками засипав, життям її розпоряджався. Та серце Настине належить Роману, якого, до речі, звинувачують у неблагонадійності. Але загнав капітан її в пастку, як здобич.

Андрій Кокотюха «Таємниця зміїної голови»

Шукачі скарбів повертаються. Герої цього пригодницького роману для дітей вирушають на Поділля. Колись у цих краях сподвижники Устима Кармелюка заховали великий діамант небаченої краси. А за скарбом, звісно, полюють лихі люди. Вони хочуть забрати собі не лише діамант, а й увесь замок. Чи вдасться Данилові, Льонці, Богданові та їхнім новим друзям випередити злодіїв і врятувати замок? А ще ви дізнаєтесь, що цього разу утворить шалений страус на прізвисько Футбол!
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Автор: Катерина Турубара
Теги: книги бібліотека обзор
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