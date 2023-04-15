Вбивця, любовний трикутник та діамант: що нового почитати кременчужанам на вихідних

Шарі Лапен «Небажаний гість» У затишному гірському готелі зупиняється різнобарвна компанія гостей. У кожного свої плани на цей вікенд: врятувати стосунки, відпочити від передвесільної метушні, дописати роман або просто насолодитися казковою засніженою природою. Але ідилічний відпочинок перериває вбивство однієї з гостей. Через крижану бурю готель залишається без світла і тепла, а заметіль не дає змоги дістатися до найближчого міста. І тоді відбувається друге вбивство. Замкнені, мов у мишоловці, люди починають підозрювати і боятися один одного. Тут кожен має по кілька скелетів у шафі. Та лише один із гостей захотів перетворити готель на кладовище, щоб поховати у цих горах власну таємницю.