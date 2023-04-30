Учень ліцею №4 «Кремінь» став абсолютним переможцем Всеукраїнської олімпіади з хімії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 216

Учень 11 класу Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» Олександр Соколов став абсолютним переможцем (диплом І ступеня) IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Про це повідомляється на сторінці ліцею у фейсбуці.

Шлях Олександра до перемоги почався з 6-го класу у Кременчуцькому ліцеї №6 «Правобережний», коли допитливий хлопчик поринув у царину хімії, двері в яку йому відкрив Віталій Шерстюк. Невмілими рухами зливав вміст пробірок, досліджуючи речовини, учився користуватися пальником, намагався складати перші рівняння, розв'язувати задачі…

І поступово все вдалося. 7 клас – перша олімпіада й перший успіх! Хлопець пізнавав нове, мав велику жагу до знань. Одержуючи добру теоретичну й практичну підготовку, ліцеїст впевнено перемагав. З'явилися зв'язки в науковому середовищі, відкрилися нові перспективи. І настав вирішальний період битви за вихід на міжнародний рівень.

Завдання, які ставлять перед учнями на IV етапі, виходять за рамки програмового матеріалу та знання однієї дисципліни. Уміння аналізувати та розуміти суть природничих процесів стали неможливими без глибоких знань математики (учитель Світлана Ховрак), фізики (учитель Тетяна Сліпко), біології (учитель Ольга Шерстюк). Окрім того, треба володіти логічним мисленням, мати добру пам'ять, витримку, працьовитість.

Хлопець серйозно готувався, прислухався до порад педагогів ліцею, бо олімпіада – це змагання не тільки розуму, а й характеру. Завдяки виваженій співпраці з командою хіміків Полтавської області вдалося досягти найвищої сходинки інтелектуального п’єдесталу.

Нагадаємо, учениця ліцею №4 «Кремінь» Софія Самборська виборола перемогу на Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури.