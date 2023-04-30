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Що обіцяють астрологи усім знакам Зодіаку: гороскоп на 1-7 травня

Сьогодні, 15:16 Переглядів: 216

 

Дізнайтеся, які дні протягом тижня будуть сприятливими, а які – ні

Овен (21.03-20.04)
Вашi iдеї, мрiї i плани нарештi зможуть утiлитися в матерiальнi форми. А там недалеко i до отримання дивiдендiв. Але обстановка на роботi i вдома може виявитися такою гармонiйною, що вам не захочеться що-небудь змiнювати. Тим паче, що i романтичнi тенденцiї можуть зайняти постiйне мiсце у вашому життi. Цей тиждень дасть вам можливiсть перевести подих i вiдновити сили. Якщо є можливiсть, вiзьмiть коротку вiдпустку i вiдпочиньте в комфортнiй обстановцi. Сприятливi днi: 1, 6; несприятливi: немає.

Телець (21.04-21.05)
Понедiлок - на рiдкiсть вдалий день, коли ви зможете реалiзувати свої плани. Увага до деталей в роботi i в контактах з оточуючими та схильнiсть все систематизувати допоможуть вам досягти прекрасних результатiв. Почуття знайдуть гарну форму вираження, а поточна робота збагатиться новими iдеями i буде добре оформлена. Можливi несподiванi перестановки в найближчому оточеннi або пропозицiї про спiвпрацю, якi варто прийняти на розгляд. У особистому життi змiни доленоснi, якщо ви ризикнете зробити рiшучий крок. Сприятливi днi: 6; несприятливi: 5.

Близнюки (22.05-21.06)
Хороша можливiсть вирiшити матерiальнi питання. Ви будете переконливi, якщо поставите перед собою мету що-небудь довести або просунути потрiбну вам iдею. Оточуючi будуть схильнi йти вам на поступки, погодяться допомогти - ви не залишите їм iншої можливостi. Але до найбiльш складних завдань приступайте не ранiше четверга. У близьких стосунках не поспiшайте нiчого змiнювати. Це хороший час для змiцнення особистих i дiлових зв`язкiв, обговорення взаємовигiдних iнтересiв i спiльних планiв на майбутнє. Успiх у всiх переговорах вам гарантований. Сприятливi днi: 2, 7; несприятливi: немає.

Рак (22.06-22.07)
Волею обставин ви опинитеся в центрi уваги. Очiкується багато контактiв, що супроводжуються глибокою емоцiйною взаємодiєю. Сприймайте i аналiзуйте пiдказки долi. Зараз зустрiчi i змiни у вашому життi не випадковi. Усе, що ви робите, приведе до помiтних результатiв. Налаштовуйтеся на позитивний розвиток подiй, знаходьте способи розрядки внутрiшньої напруги, бiльше часу придiляйте заняттям спортом. Любов у всiх її формах теж збагатить ваше життя, якщо ви подолаєте власну обережнiсть. Сприятливi днi: 1, 7; несприятливi: 5.

Лев (23.07-23.08)
Не перенапружуйтеся i не намагайтеся змiнити те, для чого ще не прийшов час. Оточуючi демонструватимуть непоступливiсть i видаватимуть надмiрнi емоцiйнi реакцiї, якщо спробуєте натиснути сильнiше. Тиждень можна присвятити справам, якi залежать бiльше вiд вас. I добре, якщо вдасться зробити щось з прицiлом на майбутнє. У особистих справах ви будете удачливi, стосунки схильнi розвиватися стрiмко. Але якщо ви на самому початку роману, то проявiть iнiцiативу. Iнакше сприятливий шанс легко може бути втрачений. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 2.

Діва (24.08-23.09)
На самому початку тижня вам вдасться блискуче впоратися з роботою, де потрiбно буде щось систематизувати, упорядковувати. Несподiванi рiшення складних задач або абсолютно новi iдеї теж можуть стати приємним сюрпризом i принесуть задоволення особисто вам i користь загальнiй справi. У п`ятницю будьте уважнi в ситуацiях, де намiтиться протистояння або вас спробують втягнути в з`ясування вiдносин. Компромiс навряд чи можливий, тому краще не пiддаватися на провокацiї оточуючих i спокiйно займатися своїми справами. Сприятливi днi: 4; несприятливi: 6.

Терези (24.09-23.10)
Цей тиждень дасть вам передих. У справах особливих змiн не очiкується, i можна бiльше часу придiлити своїм особистим iнтересам. З вiвторка по четвер у вас з`явиться можливiсть внести оновлення у свiй зовнiшнiй вигляд - зробити модну стрижку, придбати одяг, взуття i красивi аксесуари. У п`ятницю знижується опiр органiзму iнфекцiям i емоцiйним перевантаженням. Затишок i комфорт в рiвнiй мiрi необхiдні вам на роботi i в домашнiй обстановцi. Так ви набагато швидше вiдновите енергетичну рiвновагу. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 6.

Скорпіон (24.10-22.11)
Ваша здатнiсть довгий час чекати вiдповiдного моменту може тепер увiнчатися результатами. Несподiвано змiняться обставини i доведеться ухвалювати швидкi рiшення i енергiйно дiяти. Змiни пiдуть на користь. Звернiть увагу на пропозицiї, якi прийдуть здалеку, навiть якщо спочатку вони викличуть у вас здивування. У п`ятницю вiзьмiть тайм-аут i обмежте число зустрiчей i контактiв. Не створюйте собi самi додаткових проблем. Сприятливi днi: 1, 7; несприятливi: 3.

Стрілець (23.11-21.12)
Зараз украй важливо працювати ефективно, ретельно плануючи свої завдання на кожен день. Переговори i наради принесуть користь, якщо в них буде практичний сенс. Рекламна дiяльнiсть i презентацiї поки не дадуть очiкуваних результатiв. Загальний консервативний настрiй i непоступливiсть потребуватимуть i вiдповiдного пiдходу, якщо хочете досягти потрiбних вам цiлей. У особистому життi будьте щедрi, спокiйнi i розсудливi - i у вас не буде жодних проблем. У недiлю змiна декорацiй пiде вам на користь. Можливi романтичнi знайомства в подорожах. Сприятливi днi: 4, 5; несприятливi: 1.

Козеріг (22.12-20.01)
Сприятливi можливостi вiдкриваються для вас у понедiлок i вiвторок. Подумайте, якi сфери життя потребують змiн, i зробiть тi кроки, якi наблизять ваш успiх. Добре укладати угоди, союзи. У особистому життi новi знайомства не принесуть успiху, залишайтеся вiрнi старим стосункам. Любов i пiдтримка, як i мiцний тил, зараз необхiднi вам, щоб зосередитися на роботi. А у вихiднi займiться оздоровленням органiзму i особистими справами. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 5.

Водолій (21.01-19.02)
Вашi взаємини з оточуючими помiтно покращаться. Якраз гарна можливiсть реалiзувати деякi з ваших iдей. Вiдправте у понедiлок кореспонденцiю або зробiть потрiбнi дзвiнки, якщо вiдчуваєте, що це пiде на користь справi. Листування зараз може виявитися i вдалим способом вiдкрити свої почуття, якщо стосунки поки знаходилися на стадiї розвитку. У будь-якому випадку вам буде необхiдний ледве помiтний iмпульс - i справу буде зроблено. Тому уважно поставтеся до знакiв i пiдказок власної iнтуїцiї. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 7.

Риби (20.02-20.03)
Надайте подiям вiльний хiд. Не наполягайте на своїй думцi, не вимагайте i не квапте колег з просуванням проєктiв. Можливi раптовi змiни i нововведення, але все це пiде на користь справi. У п`ятницю гасiть конфлiкти в своєму оточеннi, примиряйте ворогуючi сторони i знаходьте компромiс. А в особистому життi дiлiться своїми почуттями i бажаннями з близькою людиною, бiльше часу проводьте в спокiйнiй обстановцi. У суботу займiться iнвентаризацiєю i генеральним прибиранням в будинку. Недiлю краще всього провести з друзями за мiстом. Сприятливi днi: 1, 5; несприятливi: 2.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: 1plus1.ua
Теги: гороскоп прогноз
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