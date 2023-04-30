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«Не всі хлопці прибули на збір»: хокеїсти «Кременчука» вийшли з відпустки

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 57

 

Головний тренер хокейного клубу «Кременчук» Олександр Савицький розповів про кадрові зміни в команді та особливості міжсезонного тижневого збору

Хокеїсти «Кременчука» провели міжсезонний тижневий збір, який тривав з 24 до 30 квітня. Основна мета - підтримка спортивної форми та перегляд молодих гравців, вихованців місцевої школи.

Головний тренер хокейного клубу «Кременчук» Олександр Савицький розповів про кадрові зміни в команді та особливості міжсезонного тижневого збору.

- Команда тренується як на льоду, так і в залі атлетизму. Збори проводимо з метою підтримання фізичної форми. Згадуючи своє юнацтво, то у нас влітку був лише місяць канікул, тренувалися весь час.

- Усі гравці прибули на збір?

- Ні. Відсутні гравці, які перебувають або були на зборі національної команди й зараз відпочивають (Віталій Лялька виступає на чемпіонаті світу, Дмитро Ігнатенко та Гліб Варава – відпочивають). Немає травмованих (Михайло Геворкян, Гліб Крівошапкін, Денис Матусевич). Також деякі хлопці працюють, тому попрохали цей збір пропустити.

- Є кадрові втрати у команді?

- Ні.

- До зборів залучаєте місцевих вихованців?

- Звичайно. У нас близько 10 молодих хлопців 2006-2008 року народження, тренуються з дорослими й набираються досвіду.

Молоді хлопці, які у дитячій хокейній школі, мають тренуватися двічі на день, адже має бути багаж знань та майстерності. Навіть тренування з більш досвідченими хлопцями добре позначиться у майбутньому на майстерності цих хлопців.

Перехід від дитячого до дорослого хокею складний й не всі його проходять. Такі збори допоможуть хлопцям краще адаптуватися. Розраховуємо, що у майбутньому вони допоможуть команді.

- Чи повернулися у розташування команди гравці, які були в оренді команди «Харківські Берсерки»?

- Так, вони з нами, повернулися до команди. Хлопці, які були у нас в оренді – повернулися у харківську команду.

- Коли запланований наступний збір?

- Ми плануємо кожного місяця збиратися та проводити тижневий або 10-денний збір.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук збір
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