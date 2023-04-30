«Не всі хлопці прибули на збір»: хокеїсти «Кременчука» вийшли з відпустки

Головний тренер хокейного клубу «Кременчук» Олександр Савицький розповів про кадрові зміни в команді та особливості міжсезонного тижневого збору
Хокеїсти «Кременчука» провели міжсезонний тижневий збір, який тривав з 24 до 30 квітня. Основна мета - підтримка спортивної форми та перегляд молодих гравців, вихованців місцевої школи.
Головний тренер хокейного клубу «Кременчук» Олександр Савицький розповів про кадрові зміни в команді та особливості міжсезонного тижневого збору.
- Команда тренується як на льоду, так і в залі атлетизму. Збори проводимо з метою підтримання фізичної форми. Згадуючи своє юнацтво, то у нас влітку був лише місяць канікул, тренувалися весь час.
- Усі гравці прибули на збір?
- Ні. Відсутні гравці, які перебувають або були на зборі національної команди й зараз відпочивають (Віталій Лялька виступає на чемпіонаті світу, Дмитро Ігнатенко та Гліб Варава – відпочивають). Немає травмованих (Михайло Геворкян, Гліб Крівошапкін, Денис Матусевич). Також деякі хлопці працюють, тому попрохали цей збір пропустити.
- Є кадрові втрати у команді?
- Ні.
- До зборів залучаєте місцевих вихованців?
- Звичайно. У нас близько 10 молодих хлопців 2006-2008 року народження, тренуються з дорослими й набираються досвіду.
Молоді хлопці, які у дитячій хокейній школі, мають тренуватися двічі на день, адже має бути багаж знань та майстерності. Навіть тренування з більш досвідченими хлопцями добре позначиться у майбутньому на майстерності цих хлопців.
Перехід від дитячого до дорослого хокею складний й не всі його проходять. Такі збори допоможуть хлопцям краще адаптуватися. Розраховуємо, що у майбутньому вони допоможуть команді.
- Чи повернулися у розташування команди гравці, які були в оренді команди «Харківські Берсерки»?
- Так, вони з нами, повернулися до команди. Хлопці, які були у нас в оренді – повернулися у харківську команду.
- Коли запланований наступний збір?
- Ми плануємо кожного місяця збиратися та проводити тижневий або 10-денний збір.
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