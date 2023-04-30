Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У понеділок, 1 травня, з 8.00 до 17.00 у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Гійома Боплана, 30-56;

вул. Лугова, 1-17;

вул. Юрія Таптунова, 1;

вул. Цимлянська, 2;

пров. Зв'язковий, 2/41-15;

туп. Зв'язковий, 3-7;

пров. Резервний, 3-11;

туп. Резервний, 3-9;

вул. Бетонна, 15А-114;

туп. 7-й Хорольський, 2А-18;

пров. Солдатський, 35-107/3;

вул. Академіка Маслова, 32/15;

вул. Миколи Гоголя, 7-21;

вул. Ігоря Сердюка, 2А;

вул. Коцюбинського, 4;

вул. Перемоги, 25, 42/8, 50;

вул. Софіївська, 2/50;

вул. Троїцька, 5, 7/5;

вул. Богдана Хмельницького, 1Г.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: