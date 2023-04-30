Де завтра не буде світла у Кременчуці

У понеділок, 1 травня, з 8.00 до 17.00 у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Гійома Боплана, 30-56;
- вул. Лугова, 1-17;
- вул. Юрія Таптунова, 1;
- вул. Цимлянська, 2;
- пров. Зв'язковий, 2/41-15;
- туп. Зв'язковий, 3-7;
- пров. Резервний, 3-11;
- туп. Резервний, 3-9;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- туп. 7-й Хорольський, 2А-18;
- пров. Солдатський, 35-107/3;
- вул. Академіка Маслова, 32/15;
- вул. Миколи Гоголя, 7-21;
- вул. Ігоря Сердюка, 2А;
- вул. Коцюбинського, 4;
- вул. Перемоги, 25, 42/8, 50;
- вул. Софіївська, 2/50;
- вул. Троїцька, 5, 7/5;
- вул. Богдана Хмельницького, 1Г.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул. Космонавтів, 59/16-86;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- вул. Пилипа Орлика, 9-11/37.
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