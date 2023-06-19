Слуга народу – Полтавщина
Олексій Устенко й депутати від «СН» доставили допомогу для Херсона
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Надзвичайні новини

Шахраї ошукали Кременчуцького військового, який хотів купити «Мавіки»

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 755

Військові втратили 390 тисяч гривень
Шахраї ошукали кременчуцького військового, який збирав кошти на «мавіки». Про це повідомив військовий Андрій Михайленко на своїй сторінці у Фейсбук.

Військовий Андрій Михайленко знайшов на OLX два «мавіки 3Т» за 390 тисяч гривень. Ціну продавець обумовлював неповною комплектністю, але мавіки мали бути нові. Спочатку продавець-шахрай попросив передплату для відправлення новою поштою з післяплатою, щоб оплатити доставку. Але потім затримав відправку. В один день не вийшло, була велика черга. Тому Андрій домовився з продавцем, що в пункт видачі приїде інший військовий та перевірить наявність і стан дронів, тоді вже перерахують решту грошей і заберуть «мавіки». На той момент шахрай навіть надіслав Андрію Михайленку відео їхнього дрона.

Після цього боєць приїхав в пункт видачі, який виявився магазином дронів, де попросив йому показати замовлені й заброньовані «мавіки». Після огляду військовий зателефонував продавцю з OLX та заплатив решту коштів, але дрони йому так і не віддали. Адже гроші продавцю з магазину не дійшли.

Як виявилося, шахрай з OLX замовив ці дрони в справжнього продавця і сказав, що прийде покупець подивитись, сплатити й забрати їх. Отже, військові, нічого не підозрюючи, сплатили кошти шахраю, після цього зв’язок із ним зник.

— Звісно ми одразу звернулись у поліцію і написали заяву про злочин, надали всі відомості правоохоронцям. Нашу заяву внесли в ЄРДР. Ми дали свідчення. Триває слідство. Слідчі наче дійсно працюють. У нас є адвокат. І ми робимо все, щоб знайти шахраїв, повернути гроші й убезпечити інших від таких розводів. Ми зробили висновки. І максимально посилимо пильність не лише щодо ворогів. Але і таких от шахраїв. Будь ласка, будьте обачними та не повторюйте наших помилок, — зазначив Андрій Михайленко.

Якщо хтось стикався з цими шахраями зв’яжіться, будь ласка, з Андрієм Михайленком, він сконтактує вас зі слідчим.

Номер телефону, якими користувався шахрай: +380977479854 (Назвався Дмитром, наразі телефон не в мережі)

Номери карток, якими користувались шахраї:
  • 4149629365939636 (Приватбанк, VISA Онищенко А.А./Онищенко Артем)
  • 4149499377272198 (Приватбанк, VISA Онищенко А.А./Онищенко Артем)
  • 4966804606602539 (Укргазбанк, Олег Кузьменко)
  • 5168745163613158 (Приватбанк, VISA Титаренко А.О./Артем Титаренко)
  • 4323347379137984 (A-BANK, можливо Маєвський Олександр)
0
Автор: Дарія Згура
Теги: дрон дрони військові шахраї шахрайство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх