Шахраї ошукали Кременчуцького військового, який хотів купити «Мавіки»

Шахраї ошукали кременчуцького військового, який збирав кошти на «мавіки». Про це повідомив військовий Андрій Михайленко на своїй сторінці у Фейсбук.

Військовий Андрій Михайленко знайшов на OLX два «мавіки 3Т» за 390 тисяч гривень. Ціну продавець обумовлював неповною комплектністю, але мавіки мали бути нові. Спочатку продавець-шахрай попросив передплату для відправлення новою поштою з післяплатою, щоб оплатити доставку. Але потім затримав відправку. В один день не вийшло, була велика черга. Тому Андрій домовився з продавцем, що в пункт видачі приїде інший військовий та перевірить наявність і стан дронів, тоді вже перерахують решту грошей і заберуть «мавіки». На той момент шахрай навіть надіслав Андрію Михайленку відео їхнього дрона.

Після цього боєць приїхав в пункт видачі, який виявився магазином дронів, де попросив йому показати замовлені й заброньовані «мавіки». Після огляду військовий зателефонував продавцю з OLX та заплатив решту коштів, але дрони йому так і не віддали. Адже гроші продавцю з магазину не дійшли.

Як виявилося, шахрай з OLX замовив ці дрони в справжнього продавця і сказав, що прийде покупець подивитись, сплатити й забрати їх. Отже, військові, нічого не підозрюючи, сплатили кошти шахраю, після цього зв’язок із ним зник.

— Звісно ми одразу звернулись у поліцію і написали заяву про злочин, надали всі відомості правоохоронцям. Нашу заяву внесли в ЄРДР. Ми дали свідчення. Триває слідство. Слідчі наче дійсно працюють. У нас є адвокат. І ми робимо все, щоб знайти шахраїв, повернути гроші й убезпечити інших від таких розводів. Ми зробили висновки. І максимально посилимо пильність не лише щодо ворогів. Але і таких от шахраїв. Будь ласка, будьте обачними та не повторюйте наших помилок, — зазначив Андрій Михайленко.

Якщо хтось стикався з цими шахраями зв’яжіться, будь ласка, з Андрієм Михайленком, він сконтактує вас зі слідчим. Номер телефону, якими користувався шахрай: +380977479854 (Назвався Дмитром, наразі телефон не в мережі)