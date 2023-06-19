У Кременчуці відбудеться меморіальний захід до річниці ракетного обстрілу «Амстору»

«Роковини вшанування пам'яті за загиблими від ракетного удару 27 червня 2022 року» відбудеться біля знищеного торговельного центру
У Кременчуці відбудеться меморіальний захід «Роковини вшанування пам’яті за загиблими від ракетного удару 27 червня 2022 року». Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Захід проходитиме біля зруйнованого торговельного центру «Амстор» 27 червня. Збір о 15.30, початок о 15.51.
Ракетний удар по ТЦ «Амстор» — один із найкривавіших терактів, що зчинила росія проти України під час повномасштабного вторгнення. Цей день та трагічна подія відгукується неймовірним болем у душі кожного мешканця Кременчука.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.