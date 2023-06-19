У Кубку тренера з шахів зіграли вихованці «Каїсси»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 145

У Кубку тренера з шахів, який відбувся у «Каїссі», грали учні нинішні та колишні. А привід для цього був вагомий, адже головному тренеру шахово-шашкового клубу «Каїсса» Тарасу Володимировичу Дацюку виповнилося 50 років. Про це розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.

Напередодні ювілею відбувся рапід-турнір. Змагання пройшли за швейцарською системою у 7 турів з регламентом 10 хвилин на партію з додаванням 5 секунд за зроблений хід. Участь у змаганнях взяли 15 юних шахістів.

Турнір пройшов без несподіванок і призери розташувалися по рангу відповідно до своїх розрядів:

найкращий Михайло Швачич з 2-ма нічиїми;

другий Олександр Пушков, який поступився лише переможцю;

третій Володимир Кібкало, який поступився Олександру, але внічию зіграв з переможцем;

4-м став першорозрядник Максим Ємець.

— Впевнена гра Швачича крім 1-го місця принесла йому кубок. Як підбив підсумки турніру сам ювіляр: «Кращий подарунок для тренера — успіх його вихованців», — зауважив Володимир Груздєв.

Наступного дня в подібному рапід-турнірі за меншої кількості партій змагалися вже наймолодші учасники-початківці та 4-го розряду. У ньому вгорі таблиці були досвідченіші 4-ники: перший Костянтин Жебко, який і завоював Кубок, друга Валерія Євдокимова та третя Каміла Давлішина.

Визначалися призери й серед безрозрядників, найкращим з яких був Макар Радченко, а серед дівчаток на першому місці серед яких була Надія Майоршина. Ювіляр отримав Почесну грамоту Департаменту спорту та молоді Кременчука, на його адресу прозвучали теплі слова з нагоди ювілею та пам’ятний подарунок вручив йому заступник голови новоствореної шахово-шашкової федерації Кременчуцького району С. Н. Сердюк. А наприкінці учасники заключного турніру, як і попереднього, ласували тортом від ювіляра.