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Довіряй, але перевіряй: у Кременчуці чоловік обікрав знайомого

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 187

Крадій отримав один рік умовно з іспитовим терміном теж один рік

24 квітня, у Кременчуці, у кафе-барі поблизу Центрального ринку мешканець села Руденківка Новосанжарського району вкрав у свого знайомого телефон та гаманець. Про це йдеться у судовому рішенні.

Відомо, що чоловіки разом розпивали спиртні напої, після чого перемістилися до двору, що неподалік кафе-бару. Тоді один з чоловіків попросив у іншого телефон, аби наче зателефонувати своїм рідним та гаманець, аби купити ще спиртного.

Довіряючи своєму знайомому, чоловік легко дав йому телефон та гаманець. Отримавши бажане, чоловік, вдаючи, що розмовляє телефоном, віддалився від знайомого та зник.

Згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи, крадій завдав знайомому матеріальної шкоди на 2870 грн.

Автозаводський районний суд Кременчука визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 Кримінального Кодексу України (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) і призначив йому один рік умовно з іспитовим строком теж на один рік.

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Автор: Дарія Згура
Теги: судове рішення Кременчук крадіжка
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