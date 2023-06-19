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Кременчук

У Кременчуці з'явилися нові підняті пішохідні переходи

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 389

 

Їх облаштували на вулиці Ігоря Сердюка в районі вул. Квартальної та на вулиці Єднання України

У Кременчуці з'явилися нові підняті пішохідні переходи на дорогах. Як повідомляє Кременчуцька міська рада, такі засоби примусового зниження руху минулого тижня працівники КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» облаштували на вулиці Ігоря Сердюка в районі вул. Квартальної та на вулиці Єднання України.

Насамперед ці спеціальні штучні перешкоди обмежують швидкість автомобілів на певній ділянці автошляхів. Укладають їх для безпеки та комфорту учасників дорожнього руху на нерегульованих перехрестях, поблизу освітніх і медичних установ, соціальних закладів, а також там, де існує підвищений ризик аварій.

Де у Кременчуці нанесли нову дорожню розмітку

Варто зазначити, що у Кременчуці на дороги наносять і попереджувальну розмітку: або біло-червоного кольору, або покриту світловідбивними кульками. Така розмітка допомагає водіям і пішоходам швидше орієнтуватись у дорожній ситуації, знижує рівень аварійності.

У Кременчуці свіжопофарбовані пішохідні переходи покривають світловідбивними кульками
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: пішохідний перехід ШРБУ розмітка дороги
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