У небезпеці ініціатива волонтера з Кременчука «100 причепів для ЗСУ» - потрібна допомога

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 152

Кременчуцький підприємець Сергій Каптан, який є одним з ініціаторів «100 причепів для ЗСУ», звернувся за допомогою. Волонтерський проєкт, що має на меті зібрати причепи для Збройних Сил України, наразі в небезпеці.

— На сьогодні зроблено 43 шт., борг лише по запчастинах 16808 грн! І це при тому, що інші витрати я закриваю своїми коштами та коштами своїх друзів, які не хочуть «світитися» і допомагають інкогніто. Ми можемо зупинитися! А наші Захисники не зупиняються і для мобільності їм дуже потрібні ці причепи! Уклінно прошу допомоги! Кожна ваша копійка для нас дуже важлива. Не соромтеся невеличких донатів, 5 або 10 грн — це черговий крок до нашої перемоги. Ще раз підкреслюю, всі ваші кошти йдуть виключно на запчастини. Звіти по надходженнях та витратам — кожен понеділок, — зауважив Сергій Каптан.

Гроші можна перераховувати сюди:

Картка монобанку 5375411203903526

ПриватБанк 5169360002942401

Paypal: sergkaptan@gmail.com