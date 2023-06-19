У небезпеці ініціатива волонтера з Кременчука «100 причепів для ЗСУ» - потрібна допомога

Кременчуцький підприємець Сергій Каптан, який є одним з ініціаторів «100 причепів для ЗСУ», звернувся за допомогою. Волонтерський проєкт, що має на меті зібрати причепи для Збройних Сил України, наразі в небезпеці.
Гроші можна перераховувати сюди:
Картка монобанку 5375411203903526
ПриватБанк 5169360002942401
Paypal: sergkaptan@gmail.com
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.