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ЗСУ потрібні колеса для причепів: кременчужан прохають допомогти

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 78

 

Кременчуцькі волонтери збирають колеса для причепів, які відправляться на передову до ЗСУ

Російсько-українська війна це не забіг на 100 метрів, а марафон, який українці долають 9 рік поспіль. Це розуміють волонтери Кременчука, які приймають виклик за викликом, Сергій Каптан з командою зараз виготовляють не лише буржуйки, а й причепи для військових.

Ми зробили понад 1000 буржуйок. Це невеличкі буржуйки з фреонових балонів для мобільних груп. Вони мали великий попит. Ми й надалі продовжуємо виготовляти, наразі виготовляємо на склад. Я буду дуже радий, якщо вони не згодяться наступної зими, розповів Сергій Каптан.

 

Кременчуцький підприємець Сергій Каптан та його волонтерська група шукають старі причепи або отримують нові. Вони їх ремонтують, модернізують, адаптують під потреби військових та відправляють на передову.

До мене заїхав друг-військовий, який приїхав у відпустку. На базі стояв старий причеп на який він звернув увагу: «Нам би такий». Ми з Сергієм порадилися. З цього й почався, розповів про ідею втілення проєкту «Причеп для ЗСУ» Віталій.

Віталію та Сергію допомагає команда однодумців. Наприклад, адаптовані причепи йдуть з тентом. Це завдяки допомозі Віталія Пащенка та Романа Резнікова. У них був рулон банерної тканини й вони її пожертвували на причепи, своїм коштом надрукували потрібний колір. Долучені до роботи й хлопці, які вичищають, зварюють та готують до відправки причепи. Вони працюють у вільний від роботи час — наближаючи нашу перемогу.

Наразі для причепів потрібні колеса або сама гума десь таких розмірів:

  • 170/70/R13
  • 175/70/R13
  • 155/70/R13
  • 185/65/R13
  • 185/65/R14
  • 185/60/R14

Це колеса з жигулів та москвичів на чотири чи п'ять болтів.

Якщо у вас є колеса або шини потрібних розмірів — завезіть, будь ласка, на шиномонтаж (вул. Левка Лук'яненка, раніше Горького, 21). До речі, завдяки Віталію Яровенку, тепер безкоштовно виконують шиномонтажні роботи для причепів ЗСУ.

 

Буквально за добу волонтерам вдалося зібрати кошти на шини для військових, проте вони й досі потребують колеса для причепів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ допомога військовим ЗСУ причеп Сергій Каптан
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