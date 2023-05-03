У музеї в Горішніх Плавнях триває виставка «Хрести України. Центр»

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Представлені експонати від часів Хрещення Русі через епоху Великого князівства Литовського й козацьку добу до початку XX століття

28 квітня у Краєзнавчому музеї м. Горішні Плавнів відкрилася виставка «Хрести України. Центр» із колекції Громадського історико-етнографічного ставрографічного Музею Хреста. Це регіональна прем'єра до Дня міста.

За словами директора Музею Хреста Віктора Векленка, до Горішніх Плавнів привезли 1 649 експонатів, серед яких чимало справжніх перлин.

З Черкаської області – понад 600 артефактів, багато унікальних предметів, чимало зразків українського мистецтва Київщини, багато з яких мають «прив’язки» не тільки до районів, а і до окремих населених пунктів.

Кіровоградська область – понад 200 експонатів. Область вперше представляється в ставрографічному контексті.

Полтавська область – понад 800 експонатів, при чому привезли не все через брак вітринного фонду.

- Цього разу поза експозицією залишилися Лубенський і Чорнухинський райони, але й без цього крутезних знахідок більш ніж достатньо. Тут і унікальний керамічний хрест, де у Христа чітко визначені вуса, і наперсний хрест українського священника, і багато чого іншого, - розповів Віктор Векленко.

Серед експонатів можна побачити кам’яну ікону з пісковику із двобічним зображенням Святого Георгія, що походить з Черкащини, розмаїття хрестів та хрестоподібних прикрас з представлених регіонів, де одне з провідних місць по різноманіттю артефактів займає саме Полтавщина.

Виставка триватиме до 2 червня за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Космонавтів, 4, зала сучасної історії.

Усіх охочих запрошують з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 17.00.

Телефон для довідок: 067 252 0721.