Особистий КАТ путіна

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ПВК «Вагнер» — найманська організація, про яку не багато хто чув до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Та й почута абревіатура ПВК — приватна військова компанія — до 24 лютого 2022 року у багатьох викликала запитання. Однак вагнерівці, головним спонсором і, по суті, власником яких є євген пригожин з’явилися 2014 року. Хоча ще раніше, до залучення путіним пригожина до сфери проксі-сил, ця організація мала іншу назву — «Слов’янський корпус»

Беззмінним, мабуть, залишається лідер і командир вагнерівців, який був членом «Слов’янського корпусу» у тому числі дмитро уткін. Як пише «Полтавщина» , хотілося б докладніше описати, що це за людина, звідки він узявся і яких цінностей він дотримується, тому що саме вагнерівці відрізняються особливою жорстокістю, відвертим садизмом, а також скоєнням військових злочинів, які, пліч-о-пліч йдуть з проповідуванням кремлем» православ’я», «духовних скріп» та «традиційних цінностей».

Варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року в кремлі до кінця не визнавали існування ПВК «Вагнер», а будь-які згадки про зв’язки пригожина та путіна піднімалися на сміх.

Командир вагнерівців народився 1970-го року, на Кіровоградщині в селищі Смоліне. Він відучився там у школі. Після навчання поїхав до Ленінграда, де вступив до військового училища — Вище загальновійськове командне двічі червонопрапорне ім’я С.М. Кірова. Випускники цього училища ставали спецпризначенцями ГРУ. Відучившись у Ленінграді, він не повернувся до України, хоч і регулярно приїжджав до Смоліного, де, за словами місцевих жителів, хто знав уткіна, проживали його мати та діти від різних дружин. До речі, найманець приїжджав до рідного селища до матері навіть у 2016 році, коли в Україні вже йшла війна, а він брав безпосередню участь у бойових діях на боці сепаратистів так званих «Л-ДНР». Не зрозуміло, як терорист перетинав кордон, проте факт залишається фактом.

Колишня дружина уткіна Олена Щербініна розповіла перші відомості у 2015 році про ще мало кому відомого найманця. Щербініна розповіла, що уткін був учасником двох чеченських воєн. Її слова підтверджують знайдені матеріали про його службу у 2-й окремій бригаді спецзагону. Після того, як в армії рф провели реорганізацію, загони спецпризначенців, що входять до складів, стали реєструвати як окремі юрособи, де також засвітився й уткін. Він був командиром 700-го окремого загону спеціального призначення у Печорах.

Уткін прослужив у російській армії до 2012 року та дослужився до звання підполковника. Пішовши в запас, він не сидів на місці й задовольнявся пенсією. Відразу після звільнення уткін став найманцем і вступив до російської ПВК «Moran Security Group», яка займалася цілком легальним бізнесом — надавала послуги охорони, зокрема, супровід суден небезпечними маршрутами, де процвітало піратство. Уткін на той момент командував групою найманців під назвою «Слов’янський корпус», яка мала назву фірми-прокладки «Slavonic Corp» від «Moran Security Group», зареєстрованої в Гонконгу. По поверненню до москви керівництво ПВК було заарештовано та показово засуджено за організацію найманства. Бойовиків, зокрема, уткіна, майже одразу відпустили додому, проте потім залучили до вже близькодержавної приватної військової компанії.

Вже влітку 2014 року стало відомо про нову приватну військову компанію, яка дещо пізніше отримала назву «Вагнера». Чому саме «Вагнер»? Тому що дмитро уткін є шанувальником німецького композитора Ріхарда Вагнера, який також був улюбленим виконавцем Адольфа Гітлера. Уткін взяв собі цей позивний і оскільки пригожин зробив його командиром у ПВК, то на його честь і було названо організацію. Вже у 2016 році Вагнер був присутній з іншими командирами найманців у кремлі та фотографувався з путіним. Але що вражає в тому, що черговий спецпризначенець, хай і на боці найманців зустрічається, з путіним, отримує найвищі військові нагороди рф, у тому числі «герой росії», та одночасно є нацистом.

Підпис Вагнера зображений у вигляді рунічного символу, який використовували в СС:

На селфі уткіна видно татуювання у вигляді нацистських символів. Уткін також часто підписує документи, звертаючись до пригожина «Хайль Петрович». «Сергій Петрович» це псевдонім путінського кухаря, якого так називають усередині його структури. Більше того, сам уткін є представником гітлерівської ідеології. І весь абсурд полягає в тому, що путін, який вітався за руку з уткіним, нагороджував його усілякими орденами, оголосив, що «йде звільняти Україну від нацизму».