Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У четвер, 4 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Академіка Маслова, 6-12А;

вул. Перемоги, 1-24/2;

вул. Університетська, 19, 19А;

вул. Миколаївська, 7-12;

вул. Покровська, 4А-9/14;

вул. Тараса Шевченка, 15-19/3;

вул. Небесної Сотні, 4/1-6/20.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Вадима Пугачова, 6Д;

вул. Партизанська, 20;

вул. Сержанта Мельничука, 188-215А.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

туп. 7-й Хорольський, 2А-18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3;

вул. Коцюбинського, 4;

вул. Перемоги, 25-50;

вул. Троїцька, 5-7/5;

вул. Б. Хмельницького, 1Г;

вул. А. Маслова, 32/15;

вул. Гоголя, 7/44-21;

вул. І.Сердюка, 2А;

вул. Софіївська, 2/50;

вул. Гійома Боплана, 30-56;

пров. Зв'язковий, 2/41-15;

вул. Лугова, 1-17;

туп. Зв'язковий, 3-7;

пров. Резервний, 3-11;

туп. Резервний, 3-9;

вул. Цимлянська, 2;

пров. Юрія Таптунова, 1.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: