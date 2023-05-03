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Кременчук, Гроші, Війна

Для того, щоб повернути додаткову винагороду військовим у 30 тисяч гривень, треба підняти податки

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 168

 

Ціна питання – 170 млрд гривень видатків на рік

Для повернення додаткової грошової винагороди усім військовим в розмірі 30 тисяч гривень в Україні необхідно значно підняти податки. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко Forbes Business Breakfast.

- Це можливо зробити лише в ніші зміни в закон про бюджет, передбачити на рік додатково, - ціна питання на рік 170 млрд гривень, - передбачити збільшення податків, зокрема ПДВ на 4%, військовий збір - в три рази. Тоді це можна профінансувати, - сказав Сергій Марченко.

За його словами, інших варіантів, як профінансувати ці виплати з державного бюджету, не існує.

Марченко вважає, що це «непідйомне питання», і коштів держбюджеті на доплати військовим не буде.

Зауважимо, що наразі загальна ставка ПДВ складає 20%, а ставка військового збору – 1,5%. Підвищення ПДВ спровокує відповідне зростання цін на усі товари, а військовий збір утримується зі всіх доходів громадян, зокрема їхніх зарплат.

Нагадаємо, що після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень, але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати для військових, що знаходяться у тилу, скасували. 10 квітня 2023 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №8312, за яким усім військовим мають повернути додаткову грошову винагороду у 30 тисяч грн. Втім, грошей на цю виплату у державному бюджеті не передбачено і звідки їх можна взяти ініціатори законопроєкта не зазначили.

11 квітня 2023 року до парламенту внесли постанову, яка заблокувала підписання ухваленого закону щодо повернення усім військовим доплат у 30 тисяч гривень.

У МВФ вважають, що прийнятий Верховною Радою законопроєкт про повернення виплати додаткової грошової винагороди у 30 тисяч грн всім військовим не визначає джерел фінансування цих додаткових витрат у понад 4 млрд доларів.

Міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь та голова СБУ Василь Малюк закликали відкласти розгляд проєкту постанови із цією правкою, запропонувавши зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, Кабміну та Генштабу ЗСУ для розробки нового законопроєкту, який урегулює питання оплати праці захисників.

Колишній командувач ДШВ генерал-лейтенант Михайло Забродський назвав повернення доплати у 30 тисяч гривень усім військовим популізмом.

Власним коштом Україна фінансує лише армію - все інше утримується коштом міжнародної допомоги
Силовики просять Раду відкласти розгляд постанови про повернення 30 тисяч грн для військових
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Автор: Віктор Крук
Теги: виплати винагорода військовослужбовці Міністерство оборони
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