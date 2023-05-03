4 травня о 15.00 у Кременчуцькій міській художній галереї відбудеться відкриття одразу двох виставок. Про це йдеться на сторінці галереї у фейсбуці.
Кременчужани та гості міста зможуть побачити:
На виставці «Край» представлять 69 картин митця Даніїла Данільченка, які виконані у техніці олійного живопису у різних жанрах та присвячені рідному краю.
Галерея на вулиці Коцюбинського, 4 працює: середа-п’ятниця – з 11.00 до 18.00; субота-неділя – з 11.00 до 18.30; понеділок, вівторок – вихідні.
Нагадаємо, Даніїл Данільченко розповів, як чолов’яга, що спалював суху траву, «долучився» до створення однієї з його картин.
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