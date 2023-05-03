На Кременчуччині поліцейські виявили 18 браконьєрських сіток, довжиною 1,5 кілометра

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Знаряддя передали для знищення, рибу частково випустили, а іншу передали з метою реалізації у дохід держави

Вчора, 2 травня, у межах сіл Бугаївка - Святилівка - Липове - Кліщенці під час патрулювання акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища рейдова група вилучила з водойми заборонені знаряддя вилову риби. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Загалом 18 браконьєрських сіток загальною довжиною понад 1,5 кілометра та три ятери передали працівникам екологічної інспекції з метою подальшого знищення. Живу рибу частково випустили до водойми, а іншу - близько 30 кг передали з метою реалізації у дохід держави.

Наразі превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.