Коли ВПО зможуть зареєструватися за новим місцем проживання без зняття з попереднього

Особа, місце проживання якої зареєстровано в житлі, розташованому на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, може зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації в місці свого попереднього проживання
Президент України підписав закон № 3054-IX, який спрощує процедуру реєстрації місця проживання для осіб, житло яких розташоване на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначивши, що його рекомендації щодо розв'язання цього питання враховані.
Відтепер особа, місце проживання якої зареєстроване в житлі, розташованому на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, може задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання. Такі особи можуть оформити, обміняти документи, зокрема паспорт громадянина України, за новим місцем проживання.
Закон № 3054-IX також передбачає спрощену процедуру реєстрації місця проживання дітей-переселенців.
Зауважимо, що закон № 3054-IX набере чинність 2 червня 2023 року.
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