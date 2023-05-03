Коли ВПО зможуть зареєструватися за новим місцем проживання без зняття з попереднього

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 162

Особа, місце проживання якої зареєстровано в житлі, розташованому на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, може зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації в місці свого попереднього проживання

Президент України підписав закон № 3054-IX, який спрощує процедуру реєстрації місця проживання для осіб, житло яких розташоване на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначивши, що його рекомендації щодо розв'язання цього питання враховані.

Відтепер особа, місце проживання якої зареєстроване в житлі, розташованому на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, може задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання. Такі особи можуть оформити, обміняти документи, зокрема паспорт громадянина України, за новим місцем проживання.

Закон № 3054-IX також передбачає спрощену процедуру реєстрації місця проживання дітей-переселенців.

- Цей закон сприятиме захисту прав громадян України, в тому числі дітей, і спростить їхній доступ до соціальних, адміністративних та інших гарантованих державою послуг, - наголосив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зауважимо, що закон № 3054-IX набере чинність 2 червня 2023 року.