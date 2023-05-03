Прокуратура Полтавщини підозрює декана одного із Полтавських університетів у хабарництві

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У Полтаві декан одного із місцевих університетів систематично отримував хабарі за вплив на викладачів вишу, аби студенти гарно склали заліки та іспити. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Наразі педагогу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) та встановлюються інші факти його протиправної діяльності. А також вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Відповідно до ст. 62 Конституції України декан вважається невинуватим у вчиненні злочину і не може бути підданий кримінальному покаранню, доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.