Чудові люди з Кременчука та району передали причепи для Збройних Сил України, щоб навалювати окупантам

Відремонтовані та адаптовані причепи під потреби захисників України поступово передають на передові позиції
З настанням весни підприємець Сергій Каптан, після зимових окопних буржуйок, взявся за збір причепів на ЗСУ. Спочатку він знайшов перший причеп, разом з друзями його відремонтував, модернізував та адаптував під потреби військових на фронті за їх замовленням.
Наразі волонтери налагодили постачання маленьких автомобільних причепів для усіх військових частин, які наразі тримають оборону на фронті та мають таку потребу. У цьому їм допомагають Чудові люди, люди з великої літери. Кожен з них вірить у Перемогу України й віддає свої причепи, щоб ті допомогли доставити необхідний провіант військовим, щоб вигнати з української землі російських окупантів.
Задонатить на запчастини до причепів можна сюди:
Номер картки цієї банки: 5375411203903526
Картка ПриватБанк: 5169360002942401
Paypal ($/€): sergkaptan@gmail.com
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