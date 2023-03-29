Чудові люди з Кременчука та району передали причепи для Збройних Сил України, щоб навалювати окупантам

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 468

З настанням весни підприємець Сергій Каптан, після зимових окопних буржуйок, взявся за збір причепів на ЗСУ. Спочатку він знайшов перший причеп, разом з друзями його відремонтував, модернізував та адаптував під потреби військових на фронті за їх замовленням.

Наразі волонтери налагодили постачання маленьких автомобільних причепів для усіх військових частин, які наразі тримають оборону на фронті та мають таку потребу. У цьому їм допомагають Чудові люди, люди з великої літери. Кожен з них вірить у Перемогу України й віддає свої причепи, щоб ті допомогли доставити необхідний провіант військовим, щоб вигнати з української землі російських окупантів.

- Даємо нове життя і новий сенс старим причепам. Якщо хтось має, чи у когось зі знайомих є старий причеп (можна без документів чи поломаний), будь ласка, передайте його на потреби ЗСУ. Зараз нашим хлопцям вони дуже потрібні! Ваш старий, непотрібний причеп працюватиме на нашу ПЕРЕМОГУ! Пишіть, дзвоніть! - написав Сергій Каптан.

Задонатить на запчастини до причепів можна сюди:

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Номер картки цієї банки: 5375411203903526

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