Як минула доба на Кременчуччині

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом за добу стались 4 надзвичайні події. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
Вчора, о 17.37, у селі Пустовійтове, на вулиці Волошковій у приватному житловому будинку. Пожежу ліквідували о 18.32. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив меблі та речі, які були у вжитку. Причина пожежі встановлюється.
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.
Поліцейські затримали двох водіїв, які сіли за кермо напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.
Також, на чотирьох осіб поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.