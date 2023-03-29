Як минула доба на Кременчуччині

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом за добу стались 4 надзвичайні події. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, о 17.37, у селі Пустовійтове, на вулиці Волошковій у приватному житловому будинку. Пожежу ліквідували о 18.32. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив меблі та речі, які були у вжитку. Причина пожежі встановлюється.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Поліцейські затримали двох водіїв, які сіли за кермо напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.